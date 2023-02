MSV Duisburg: Darum hatte Ziegner Matchwinner Schmid nicht auf dem Schirm

Freiburg. Bei der 0:2-Pleite des MSV Duisburg in Freiburg erzielte Jonathan Schmid beide Tore. Der Matchwinner hat knapp 300 Bundesligaspiele absolviert.

Den Mann des Tages hatte vor dem Spiel keiner der beiden Trainer auf der Rechnung gehabt. Jonathan Schmid erzielte beide Treffer zum 2:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Drittligisten SC Freiburg II über den MSV Duisburg. „Nein, wir hatten ihn nicht auf dem Schirm“, gestand MSV-Trainer Torsten Ziegner. Und sein Freiburger Kollege Thomas Stamm hatte sich auch erst kurz vor dem Spiel mit dem Franzosen befasst. Erst am Mittwoch sei Schmid ein Thema geworden, wie Stamm erklärte.

Jonathan Schmid krönte mit seinen Treffern in der zehnten und 49. Minute ein ungewöhnliches Saisondebüt. Der gelernte Abwehrspieler gehört nominell zum Bundesliga-Aufgebot der Breisgauer, hatte allerdings im Zuge einer langwierigen Corona-Infektion seinen Platz im Kader von Trainer Christian Streich verloren. Nun kam „von oben“ der Auftrag, Schmid gegen den MSV etwas Spielpraxis zu verschaffen. Auch dazu sind U-23-Mannschaften ja gedacht. Schmid hat stolze 296 Bundesliga-Spiele auf seinem Konto stehen.

Ziegner ist enttäuscht vom Auftritt seines MSV Duisburg

MSV-Trainer Torsten Ziegner war enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft. Der 46-Jährige hatte vor der Partie geäußert, schauen zu wollen, ob nach oben für den MSV in dieser Saison vielleicht noch etwas geht. In Freiburg ging wenig bis gar nichts. Vor allem im Spiel nach vorne konnten die Zebras keine Impulse setzen. „Ich bin traurig, dass wir es nicht geschafft haben, besser zu sein“, so Ziegner, der den Freiburger Sieg als „hochverdient“ bezeichnete. Ziegner hob die spielerische Qualität der Gastgeber heraus. „Wir waren heute nicht gut genug, um mitzuhalten“, so Ziegner, der sich vor allem in Zweikämpfen mehr Durchschlagskraft erhofft hatte. Stattdessen sei Freiburg in diesem Bereich „männlicher“ aufgetreten.

MSV Duisburg verliert chancenlos 0:2 beim SC Freiburg II

„Wir wollten mutiger auftreten, aber es lief nicht viel zusammen bei uns“, sagte Verteidiger Marvin Senger nach der Partie. „Wir haben nicht den Zugriff gefunden, den wir uns erhofft hatten“, ergänzte Joshua Bitter, der kurzfristig für den verletzten Sebastian Mai ins Team gekommen war. Eine Prognose für Mai konnte Trainer Ziegner unmittelbar nach dem Spiel noch nicht abgeben. Zum Abschluss des Aufwärmens hatte Mai einen Stich in der Wade verspürt. Der 29-Jährige verfolgte die Partie mit einer Eispackung am Unterschenkel von der Bank aus. Untersuchungen zu Wochenbeginn sollen genauen Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Blessur ist.

