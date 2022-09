MSV Duisburg: Coach Ziegner schließt Pledl-Verpflichtung aus

Foto: Uwe Kraft via www.imago-images.de / imago images/Uwe Kraft

Duisburg. Trainingsgast Thomas Pledl soll sich beim MSV Duisburg nur fithalten, um sich für andere Klubs empfehlen zu können. Das sagt Ziegner.

Selbst die Hintertür ist offenbar zu, aber zumindest fehlt der Schlüssel, sie ist nicht zugesperrt. Seit dieser Woche trainiert Thomas Pledl als Gast beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg mit. Von vornherein kommunizierte der Verein, dass eine Verpflichtung des Offensivspielers, der in den letzten drei Jahren bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag stand, nicht angedacht ist. Trainer Torsten Ziegner bekräftigte dies im Vorfeld der Partie beim SC Verl (Sonntag, 14 Uhr, Home-Deluxe-Arena, Paderborn) noch einmal.

Auf die Frage im Pressegespräch, ob es vielleicht in nächster Zeit doch noch zu einer Verpflichtung des 28-Jährigen kommen könnte, sagte Torsten Ziegner: „Stand heute kann ich das gänzlich ausschließen.“ Auch Überlegungen, dass sich die Situationen in absehbarer Zeit ändern könnten, wollte sich der Coach nicht hingeben. Auch die aktuellen Sorgen im Offensivbereich – Neuzugang Benjamin Girth ist langfristig verletzt, insgesamt mangelt es im Spiel nach vorne bei den Zebras derzeit an Durchschlagskraft – sind für die Verantwortlichen – Stand heute – kein Grund, um noch einmal nachzulegen. Aber „Stand heute“ – das lässt zumindest die Option offen, die Klinke der Hintertür zu betätigen.

Dauer des Aufenthalts beim MSV Duisburg ist offen

Der vereinslose Thomas Pledl bringt immerhin Erfahrung aus der ersten und zweiten Bundesliga mit. Torsten Ziegner sagt: „Die Frage, dass der Junge gut ist, stellt sich nicht. Er wird unser Trainingsniveau eher verbessern als verschlechtern.“ Der Duisburger Coach schiebt nach: „Es ist cool, dass er da ist – aber mehr eben auch nicht.“

Eine feste Absprache, wie lange Thomas Pledl beim MSV Duisburg zu Gast sein wird, gibt es laut Ziegner nicht. Zudem könne es jederzeit passieren, dass der gebürtige Bayer eine Einladung erhalte, sich bei einem interessierten Klub zu präsentieren. Pledl nimmt zudem nicht an jeder Trainingseinheit der Meidericher teil. Beispielsweise macht es keinen Sinn für ihn, an taktischen Feinabstimmungen teilzunehmen.

