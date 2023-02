MSV Duisburg: Benjamin Girth macht Fortschritte

Stürmer Benjamin Girth will beim MSV Duisburg bald wieder jubeln.

Duisburg. Für den verletzten Stürmer Benjamin Girth geht es beim MSV Duisburg mittlerweile wieder aufwärts. Auch für Alaa Bakir sieht es gut aus.

Sollte Torsten Ziegner, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, mit seiner Einschätzung richtig liegen, würde die aktuelle Verletzungsepisode für Stürmer Benjamin Girth glimpflich ausgehen. Ziegner ist zuversichtlich, dass der Angreifer im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining der Zebras zurückkehren kann. Der 31-Jährige laboriert an einer Wadenverletzung.

Benjamin Girth hatte sich im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (1:3) früh ohne gegnerische Einwirkung eine Wadenverletzung zugezogen. In den folgenden Tagen tat sich der MSV Duisburg schwer, die Ausfallzeit des Ex-Braunschweigers einzuschätzen. Girth werde mehrere Wochen ausfallen, hieß es. MSV-Sportchef Ralf Heskamp schrieb den Stürmer zumindest für das vergangene Match gegen den VfL Osnabrück (1:2) und für das Derby bei Rot-Weiss Essen am Sonntag (14 Uhr, Hafenstraße) ab.

Es könnte für Girth bei diesen beiden Partien als Ausfallzeit bleiben. „Vielleicht ist er ja schon wieder für das kommende Wochenende ein Thema“, hat ein optimistischer Trainer Torsten Ziegner das Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Samstag, 11. Febrruar, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) damit im Blick. Zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg II (Samstag, 18. Februar, 14 Uhr) sollte es aber auf jeden Fall für Girth reichen, so Ziegners Einschätzung.

MSV Duisburg: Bakirs Kniereizung ist abgeklungen

Benjamin Girth musste in der Hinrunde kurz nach seiner Verpflichtung im Zuge einer Schultereckgelenksprengung für mehrere Monate seinen Dienst quittieren. Nach der Winterpause war der Stürmer dann aber wieder an Bord. Girth erzielte in drei Einsätzen zwei Tore für die Meidericher.

Auch bei Mittelfeldspieler Alaa Bakir ist Torsten Ziegner optimistisch. Der Jordanier habe seine Kniereizung auskuriert und befindet sich wieder im Mannschaftstraining. Ziegner ist „zu 100 Prozent“ davon überzeugt, dass Bakir beim MSV Duisburg in dieser Saison noch eine Rolle spielen wird.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg