MSV Duisburg: Batuhan Yavuz darf auf einen Kaderplatz hoffen

Duisburg. Der Youngster könnte am Sonntag in Regensburg im Kader des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg stehen. Sebastian Mai ist wieder fit.

Am Samstag-Nachmittag machen sich die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg auf dem Weg nach Bayern. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg auf dem Programm. Anstoß im Jahnstadion ist um 16.30 Uhr. Vor der Abfahrt muss MSV-Trainer Torsten Ziegner die ein oder andere harte Entscheidung treffen, wie er am Freitag im Pressegespräch erklärte.

Neben den Langzeitverletzten Thomas Pledl und Niklas Kölle fällt nur Rechtsverteidiger Rolf Feltscher für die Partie in Regensburg aus. Der Venezolaner, der seit knapp zwei Wochen an einer Knöchelverletzung laboriert, befindet sich laut Ziegner zwar wieder auf einem guten Weg, ein Einsatz gegen den Jahn käme aber noch zu früh. So setzen die Duisburger darauf, dass der Abwehrspieler während der folgenden Länderspielpause wieder uneingeschränkt in das Mannschaftstraining einsteigen wird.

MSV Duisburg: Tim Köther ist dabei

Abwehrchef Sebastian Mai hatte im Niederrheinpokalspiel gegen den FSV Vohwinkel (7:0) im Zuge einer „Überbelastung“ eine Pause erhalten. Er steht für das Gastspiel in Regensburg wieder zur Verfügung. Das gilt auch für den zuletzt erkrankten Rechtsverteidiger Joshua Bitter. Da Rolf Feltscher weiter ausfällt, darf sich A-Jugend-Kapitän Batuhan Yavuz Hoffnung auf einen Kaderplatz machen. Torsten Ziegner hatte den 18-Jährigen am Mittwoch gegen Vohwinkel erstmals eingesetzt. Auf der defensiven Außenbahn machte der türkische Jugendnationalspieler einen guten Job.

Neuzugang Tim Köther hat seinen Kaderplatz bereits sicher. Der 22-Jährige war am Mittwoch auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim zum MSV gewechselt und spielte im Pokal gleich 90 Minuten durch. Wichtig ist nun, so Trainer Torsten Ziegner, dass sich der Flügelspieler sich nun schnell integrieren kann. Eine Dienstreise bietet sich da als eine sehr gute Gelegenheit an.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg