MSV Duisburg bangt um Moritz Stoppelkamp

Duisburg. Moritz Stoppelkamp ist beim MSV Duisburg noch nicht ins Training zurückgekehrt. Die Mannschaft musste am Mittwoch in den Kraftraum ausweichen.

Wintereinbruch im Revier – davon blieb natürlich auch die Platzanlage des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg in Meiderich nicht verschont. An eine Trainingseinheit auf dem weiß bedeckten Rasenplatz an der Westender Straße war am Mittwoch somit nicht zu denken. Coach Torsten Ziegner verlegte die Übungsarbeit in den Kraftraum des Trainingszentrums. Trotzdem schnappten sich die Spieler hinterher noch einen roten Ball, um ein wenig zu kicken.

Wichtig ist auf dem Platz – und so hofft Ziegner, dass seine Mannschaft am Donnerstag vollumfänglich auf den Rasen zurückkehren kann, um die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den TSV 1860 München, (Samstag, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) auch im spielerischen Bereich intensivieren zu können. Der Coach wartet aber nicht nur auf eine Verbesserung der Wetterlage. Im Fokus steht dabei der Gesundheitszustand von Kapitän Moritz Stoppelkamp, der aufgrund eines fiebrigen Infektes bereits das Spiel beim VfB Oldenburg (3:2) am vergangenen Sonntag verpasst hatte. Der 36-Jährige konnte bislang nicht in den Trainingsbetrieb zurückkehren. Für das Spiel am Samstag gegen seinen Ex-Klub 1860 München wird es eng.

MSV Duisburg: Fitnessrennen auch bei Kwadwo

Auch Leroy Kwadwo muss um einen Einsatz bangen. Der Abwehrspieler ist weiterhin mit muskulären Problemen außer Gefecht. Trainer Torsten Ziegner will hier „von Tag zu Tag schauen“, ob bei Kwadwo eine nachhaltige Besserung eintreten wird.

Definitiv ausfallen werden am Samstag Sebastian Mai und Marvin Knoll. Beide Spieler schuften in der Reha für ihr Comeback. Abwehrchef Sebastian Mai laboriert an einer Wadenverletzung, die er sich vor zweieinhalb Wochen beim Aufwärmen in Freiburg zugezogen hatte. Defensiv-Allrounder Marvin Knoll ist mit einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Hinzu kommt Abwehrspieler Rolf Feltscher, der sich in Oldenburg eine Bänderverletzung am rechten Knöchel zugezogen hatte. Torsten Ziegner muss am Samstag zudem auf Mittelfeldspieler Caspar Jander, der gelbgesperrt ist, verzichten.

