MSV Duisburg: Auch Thomas Pledl droht eine lange Pause

Duisburg. Neuzugang Thomas Pledl wird sich am Montag Untersuchungen an der Schulter unterziehen. Er fällt beim MSV Duisburg für das Spiel in Halle aus.

Erwartungsgemäß wird der Fußball-Drittligist MSV Duisburg ohne Thomas Pledl am Montag die Busreise nach Sachsen-Anhalt antreten. Der MSV spielt am Dienstag beim Halleschen FC (19 Uhr, Leuna-Chemie-Stadion). Pledl zog sich am Samstag im Heimspiel gegen den TSV 1860 München, das die Zebras mit 0:3 verloren, eine Schulterverletzung zu. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Ein Einsatz in Halle ist aber ausgeschlossen, wie Trainer Torsten Ziegner am Sonntag erklärte.

Thomas Pledl verletzte sich am Samstag bereits nach neun Minuten, nachdem ihn der Münchener Abwehrchef Jesper Verlaat im Mittelfeld gefoult hatte. Nach einer kurzen Behandlungszeit signalisierten die Physios bereits, dass es für den Neuzugang nicht weitergehen könne. In der zwölften Minute kam Alaa Bakir für Pledl ins Spiel und nahm die zentrale Position im offensiven Mittelfeld ein.

Bei den Duisburger Verantwortlichen lief im Kopf der Film vom ersten Spieltag ab, als sich Niklas Kölle beim Spiel in Freiburg schon früh die Schulterverletzung zuzog – ebenfalls nach einem Foul des Gegners – die ihn nun führ mehrere Monate außer Gefecht setzt. „Nicht schon wieder“, ahnte MSV-Sportchef Ralf Heskamp schon am Samstag nichts Gutes. Da war Pledls Arm bereits mit einer Schlinge versorgt.

MSV Duisburg: leichte Entwarnung für Feltscher

Thomas Pledl wird sich nun am Montag weiteren Untersuchungen unterziehen. Im Gegensatz zu Niklas Kölle in Freiburg hat sich der 29-Jährige die Schulter nicht ausgekugelt, wie Torsten Ziegner berichtete. Der Neuzugang sei auf das Gelenk gefallen. Der Coach zog Parallelen zu Stürmer Benjamin Girth, der sich im vergangenen Jahr eine Schultereckgelenk-Sprengung zugezogen hatte und dann lange ausfiel. Ziegner hofft, dass es Thomas Pledl nun nicht so schlimm erwischt hat.

Besser sieht es bei Rolf Feltscher aus, der am Samstag umgeknickt war. Ziegner ist zuversichtlich, dass der Außenverteidiger rechtzeitig zur Abfahrt nach Halle fit ist.

