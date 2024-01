MSV Duisburg: Auch die Konkurrenz verstärkt sich

Duisburg Der MSV Duisburg sorgte mit der Verpflichtung von Daniel Ginczek für Aufsehen. Auch der SV Waldhof verstärkt sich namhaft.

Chris Schmoldt, Kaderplaner beim Drittligisten MSV Duisburg, berichtet, dass er nach der Verpflichtung von Stürmer Daniel Ginczek, die ein oder andere Reaktion aus der Fußball-Szene erhalten hat. „Da waren doch einige Leute erstaunt, dass dieser Transfer zustande kam“, so Schmoldt. Der MSV ist indes nicht der einzige Verein, der in diesen Tagen auf dem Spielermarkt für Aufsehen sorgt. Auch die Konkurrenz im Abstiegskampf hat bereits im Winterschlussverkauf zugeschlagen.

Nach langen Verhandlungen war der Wechsel von Stürmer Terrence Boyd vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zum SV Waldhof Mannheim am Mittwoch dann doch perfekt. Der 32-Jährige gilt als hochkarätige Verstärkung der Mannheimer, die derzeit mit 20 Punkten Nichtabstiegsplatz 16 belegen. Auch der MSV hatte ein Auge auf den US-Amerikaner geworfen, doch war ein Transfer finanziell nicht darstellbar – und das nicht nur gehaltstechnisch. Dem Vernehmen nach zahlt Mannheim eine Ablöse in Höhe von 100.000 Euro an Kaiserslautern.

Der SV Waldhof hat zudem Stürmer Kevin Goden verpflichtet. Der Angreifer war zwischenzeitlich auch beim MSV im Gespräch gewesen – allein schon, weil Trainer Boris Schommers den 24-Jährigen sehr gut kennt. Goden kommt vom Regionalligisten 1. FC Düren, für den Schommers vor seinem Engagement in Duisburg gearbeitet hatte. Kevin Goden erzielte für Düren zwölf Tore in 16 Partien.

Der Ex-Duisburger Mael Corboz wechselte nach Bielefeld

Der Hallesche FC setzt im Abstiegskampf im Sturm auf Tarsis Bonga, der beim Konkurrenten 1860 München in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle spielte. Mit Brian Behrendt (Eintracht Braunschweig) haben sich die Hallenser zudem mit einem Abwehrspieler, der viel Zweitliga-Erfahrung aufweist, verstärkt-

Auch das abgeschlagene Schlusslicht SC Freiburg II wirft die Flinte noch nicht ins Korn. Die Breisgauer verpflichteten Stürmer Johannes Wurtz vom finnischen Erstligisten FC Honka Espoo. Der 31-Jährige bringt die Erfahrung aus 148 Zweitliga-Spielen mit.

Für Trubel auf dem Transfermarkt sorgte Ex-Zebra Mael Corboz. Der Kapitän des SC Verl wechselte zum Ligarivalen Arminia Bielefeld. Der frühere Duisburger hatte mit seinem Siegtreffer zum Verler 3:2 am 15. September an alter Wirkungsstätte die Trennung von MSV-Trainer Torsten Ziegner eingeleitet. Der US-Amerikaner, der von 2016 bis 2018 bei den Meiderichern unter Vertrag stand, nutzte eine Ausstiegsklausel.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg