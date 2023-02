MSV Duisburg: Ab sofort nur noch Pfandbecher bei Heimspielen

Duisburg. Caterer setzt die neuen gesetzlichen Vorgaben um. Zur nächsten Saison plant Fußball-Drittligist MSV Duisburg ein spezielles Design.

Die 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Samstag zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau (14 Uhr) in der Schauinslandreisen-Arena erwartet, dürften deutlich weniger Müll zurücklassen als bei den Spielen in den vergangenen Monaten und Jahren. MSV-Caterer Feinkost Kersten gibt ab sofort Getränke nur noch in Pfandbechern aus.

MSV Duisburg soll seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Damit erfüllt der MSV die neuen gesetzlichen Vorgaben. Genauso wie zum Beispiel Restaurants und Cafés, die Getränke zum Mitnehmen verkaufen, sind Stadionbetreiber seit dem 1. Januar gesetzlich dazu verpflichtet, auch Mehrwegbecher anzubieten. Damit sollen auch die Sportvereine ihren Beitrag zum Klimaschutz und zur Müllvermeidung leisten.

Wie der MSV am Freitag mitteilte, beträgt der Becherpfand zwei Euro. Die Rückgabe ist an allen Kiosken in der Arena möglich. Bierwagen geben Pfandbecher aus, die Rückgabe ist allerdings nur an den Kiosken möglich.

Bis zum Saisonende werden Bier und weitere Getränke in neutralen Bechern ausgegeben. Zur kommenden Spielzeit wollen die Zebras Becher im MSV-Design anbieten. Damit können sich Fans dann auch für zwei Euro ein Souvenir ihres Vereins zulegen.

17 Bundesligisten stellten schon im Sommer um

Das Thema Einweg- und Mehrwegbecher beschäftigt die Fußball-Vereine schon seit längerer Zeit. Umweltverbände hatten sich immer wieder für eine Veränderung stark gemacht. In der 1. Bundesliga hatten 17 der 18 Klubs schon zu Beginn der aktuellen Saison auf Mehrwegbecher umgestellt. Als letzter Klub stellte mit Jahresbeginn der FC Schalke 04 sein System um.

Nach Angaben der Deutsche Umwelthilfe (DUH) verursachten vor fünf Jahren noch zehn Bundesliga-Vereine mit Einwegbechern einen Müllberg von rund 8,5 Millionen Plastikbechern pro Jahr. Laut der DUH macht sich die Nutzung eines Mehrwegbechers nach dem fünften Gebrauch für die Umwelt nachhaltig positiv bemerkbar.

