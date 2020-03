Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg hätten den 1:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg gerne ausgelassen gefeiert, doch das brutale Foul von Mittelfeldspieler Ahmet Engin gegen Dominik Ernst überschattete die Freude über den ersten Sieg nach drei Niederlagen in Folge. Jetzt konnten die Zebras endlich den Bock umstoßen – und dann das! Die Verantwortlichen des Spitzenreiters bemühen sich seit dem späten Freitagabend um Schadensbegrenzung.

Die Bilder aus der 60. Spielminute sorgten im deutschen Fußball für Entsetzen. MSV-Mittelfeldspieler Ahmet Engin attackierte weit in der Magdeburger Hälfte FCM-Verteidiger Dominik Ernst. Chancen, an den Ball zu gelangen, hatte Engin nicht mehr. Der 23-Jährige traf mit einem Tritt den linken Knöchel des Magdeburgers. Ernst ging schreiend zu Boden, Schiedsrichter Florian Badstübner, der unmittelbar in der Nähe stand, zückte sofort die Rote Karte.

Was von den Rängen zunächst wie ein klassisches taktisches Tackling ausgesehen hatte, entpuppte sich schnell als ein brutales Foul. Wenig später wurde nach einer Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik bekannt: Ernst hat sich einen Bruch des linken Außenknöchels zugezogen. Magdeburgs Trainer Pele Wollitz befürchtet noch Schlimmeres. „Es besteht die Befürchtung, dass das Syndesmoseband gerissen ist und es weitere Schädigungen gibt. Es ist dramatisch und sehr traurig“, sagte der Coach der „Volksstimme“. Sobald die Schwellung zurückgegangen ist, soll sich Ernst Mitte der Woche eine Operation unterziehen.

Dominik Ernst liegt verletzt auf dem Boden, MSV-Spieler Ahmet Engin muss sich rechtfertigen. Foto: via www.imago-images.de / imago images/MaBoSport

Wie der MSV mitteilte, habe sich Engin nach dem Spiel in die Magdeburger Kabine begeben, um sich zu entschuldigen. Trainer Torsten Lieberknecht machte dies im Rahmen der Pressekonferenz: „Wir können uns nur entschuldigen. Es tut mir sehr, sehr leid.“ Und der Trainer fügte hinzu: „Ich hoffe, dass das ernst genommen wird, dass ich das sage und dass das wirklich von Herzen kommt.“ Zugleich nahm Lieberknecht Engin in Schutz: „Ahmet Engin ist nicht dafür bekannt, ein Spieler zu sein, der auf dem Platz überhart agiert.“

Brutales Foul auch im MSV-Hinspiel

Engin selbst äußerte sich über die sozialen Medien des MSV. Auf der Internetplatt-Form Instagram sagte der Rotsünder, der nun mit einer mehrwöchigen Sperre rechnen muss, am Samstagvormittag: „Lieber Dominik, es war nicht die Absicht von mir, dich zu verletzten. Ich wünsche Dir gute Besserung und hoffe, dass du so schnell wie möglich auf den Fußballplatz zurückkehren kannst. Dein Ahmet.“ MSV-Geschäftsführer Michael Klatt entschuldigte sich zudem per E-Mail bei seinem Magdeburger Amtskollegen.

Dominik Ernst kam indes am Freitag als Reizfigur nach Duisburg. Im Hinspiel war es der Magdeburger Verteidiger, der für Entsetzen gesorgt hatte. Kurz vor dem Abpfiff der Partie, die 1:1 endete, hatte er MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp auf brutale Weise von den Beinen geholt. Die Geschichte im September ging für beide Seiten glimpflich aus: Ernst hatte Glück, dass er nur die gelbe Karte kassierte. Und Stoppelkamp hatte Glück, dass er sich nur eine Prellung einfing.

MSV spielte 35 Minuten in Unterzahl

Engins Platzverweis hatte zur Folge, dass der MSV seine 1:0-Führung 35 Minuten lang in Unterzahl verteidigen musste. Dass dies gelang, lag auch an Innenverteidiger Marvin Compper, der nach seiner Verletzungspause in die Mannschaft zurückgekehrt war und der Abwehr die Stabilität zurückgab, die ihr zuletzt abhanden gekommen war.

Der 34-Jährige sprach hinterher von einem „gemeinschaftlichen Kraftakt“, die Führung zu verteidigen. „Marvin bringt mit seiner Erfahrung viel rein, hat den Laden gerade in der Schlussphase gemeinsam mit den anderen sehr kompakt gehalten“, so Torwart Leo Weinkauf, der sich zudem über das erste Spiel ohne Gegentor seit dem 4. November freute – damals siegte der MSV 2:0 gegen den KFC Uerdingen.

Compper sorgte für Stabilität

Torschütze Yassin Ben Bella sagte: „Wir haben Herz bewiesen und alles gegeben.“ Torsten Lieberknecht lobte den Torschützen: „Er ist ein ganz feiner Junge. Er ist ein Spieler, den du nicht anschieben musst. Er verspürt eine permanente Dankbarkeit, dass er beim MSV ist. Das macht den Jungen so sympathisch.“ Der Coach freute sich, dass sich der Franzose nach zuletzt schwankenden Leistungen nun für seinen Einsatz mit dem Siegtreffer belohnen konnte.

Ein ganz feiner Junge.“ Der Duisburger Torschütze Yassin Ben Balla (rechts) feiert mit Joshua Bitter. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Lieberknecht sprach nach dem Sieg über Magdeburg von einem „Schlüsselmoment“. Leo Weinkauf betonte, dass das Team über den Kampf zum Sieg gekommen sei: „Das zeigt die Entwicklung in unserer jungen Mannschaft, dass wir auch solche Spiele für uns entscheiden können. Es ist für die weitere Saison sehr wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben und gezeigt haben, dass wir zu Hause weiterhin eine Macht sind.“

Der MSV hat sich mit dem Sieg ein wenig abgesetzt, der Vorsprung auf Platz drei beträgt nun wieder drei Punkte. Die Konkurrenten Mannheim, Unterhaching, Meppen und Ingolstadt mussten sich am Wochenende mit Unentschieden begnügen.

Für die Zebras geht es am Samstag, 14. März, in München weiter. Dann spielt der MSV um 14 Uhr an der Grünwalder Straße beim TSV 1860. Doe Löwen mischen mittlerweile ebenfalls in der Spitzengruppe mit. Am Samstag siegte 1860 3:0 beim Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena.