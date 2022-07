MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp bleibt Kapitän, Überraschung im Mannschaftsrat

Moritz Stoppelkamp (links) trägt auch in der neuen Saison beim MSV Duisburg die Kapitänsbinde.

Duisburg. Trainer Torsten Ziegner legte die Position des Kapitäns sowie die Besetzung des Mannschaftsrates des MSV Duisburg fest.

Die Entscheidung ist gefallen. Moritz Stoppelkamp trägt auch in der neuen Saison beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg die Kapitänsbinde. Cheftrainer Torsten Ziegner legte die Besetzung des Kapitänspostens und des Mannschaftsrates fest.

Dem Mannschaftsrat gehören Neuzugang Sebastian Mai, die etablierten Stammkräfte Marlon Frey und Marvin Bakalorz sowie Youngster Caspar Jander an. Eine Hierarchie gibt es laut Ziegner in diesem Gremium nicht. Sollte Stoppelkamp ausfallen, werde er situativ entscheiden, wer die Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld führen werde.

Damit ist auch klar: Moritz Stoppelkamp wird in der neuen Spielzeit, die am Freitag, 22. Juli, 19 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück beginnt, nicht nur die Binde tragen, sondern auch auf dem Spielfeld vorangehen. Ziegner hatte im Vorfeld seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass er nichts davon halte, wenn ein verdienter Spieler aus Tradition den Kapitänstitel weiter trage, aber vornehmlich auf der Ersatzbank sitze. Dass Moritz Stoppelkamp weiterhin innerhalb der Duisburger Mannschaft eine tragende Säule darstellt, wurde bereits in den bisherigen Testspielen im Rahmen der Saisonvorbereitung deutlich.

Stoppelkamp spielt seit 2017 für den MSV Duisburg

Moritz Stoppelkamp, ein „Duisburger Junge“, der einst bei Viktoria Buchholz als Nachwuchsspieler startete und als 15-Jähriger vom MSV 2002 zu Fortuna Düsseldorf wechselte, steht seit 2017 bei den Zebras unter Vertrag. Nach der abgelaufenen Saison hatte Stoppelkamp seinen Vertrag beim MSV Duisburg verlängert. Nach seiner aktiven Spielerzeit soll der Flügelspieler, der im Dezember 36 Jahre alt wird, bei den Zebras eine Funktion abseits des Platzes erhalten.

MSV-Trainer Torsten Ziegner traut Stoppelkamp sogar zu, dass er den Meiderichern über die neue Saison hinaus als Spieler erhalten bleiben wird. Ziegner: „Dass Stoppelkamp 35 Jahre alt ist, ist ihm auf dem Platz nicht anzumerken. Körperlich erscheint er viel jünger.“

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg