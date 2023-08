196 Bundesligaspiele: MSV Duisburg holt Alexander Esswein

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg hat den erfahrenen Akteur gefunden, der noch fehlte. Alexander Esswein war sogar schon einmal Deutscher Meister.

Da ist er, der erfahrene Spieler, den sich die Verantwortlichen beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg in den vergangenen Wochen so sehr herbeigewünscht haben. Alexander Esswein soll in der Offensive der Zebras für den notwendigen Schwung sorgen – auch wenn er mit 33 Jahren nach Marvin Bakalorz der zweitälteste Spieler im Kader sein wird.

196 Einsätze in der 1. Bundesliga, deren 81. in der Zweitklassigkeit, außerdem elf absolvierte Partien in der Europa League – der Lebenslauf von Alexander Esswein weist aus, dass er in seiner nun bereits 15-jährigen Profikarriere eine Menge erlebt hat. Der gebürtige Wormser, ausgebildet beim 1. FC Kaiserslautern, durfte 2009 als Akteur des VfL Wolfsburg sogar schon die deutsche Meisterschale hochhalten, war unter Felix Magath freilich nur Ergänzungsspieler. Bessere Zeiten erlebte er in der Folge beim 1. FC Nürnberg, beim FC Augsburg und bei Hertha BSC, wo er überwiegend zur Stammformation zählte. Nachdem sein Vertrag in Berlin im Jahr 2020 nicht mehr verlängert worden war, blieb Esswein zunächst ohne Verein, ehe er beim Zweitligisten SV Sandhausen unterkam. Dort war es bis zu diesem Sommer eine feste Größe, konnte aber letztlich den Abstieg in die Drittklassigkeit auch nicht verhindern.

Neuzugang des MSV Duisburg ist „gesund und topfit“

„Alexander ist der erfahrene Spieler, den wir uns gewünscht haben, der hungrig ist und nach Erfolg lechzt. Er hat uns in den Gesprächen eindeutig signalisiert, wie viel Lust er auf so viel Tradition und Verrücktheit wie hier in Meiderich hat“, wird MSV-Cheftrainer Torsten Ziegner in der Mitteilung des Vereins zitiert. Er betont, dass Esswein „gesund und topfit“ sei und „mit seiner Offensivkraft und seinem Zug zum Tor“ sofort weiterhelfen könne.

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV, ergänzt: „Dass er sich für uns entschieden hat, ist bei einem Spieler mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung alles andere als selbstverständlich. Wir sind happy, dass wir ihn mit unseren Ideen und Zielen, aber natürlich auch mit den Fans und unserer Arena für den Spielverein überzeugt haben.“ Der Spieler selber sagt laut Verein: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier beim MSV! Nach den ersten Gesprächen mit Ralf Heskamp und Torsten Ziegner war mir gleich klar, dass ich mit anpacken möchte. Ich denke, dass ich meine Qualitäten und meine Erfahrung einbringen kann und damit der Mannschaft helfen werde.“

Der MSV erklärt in diesem Kontext, dass mit dieser Verpflichtung „die Kader-Planungen für die neue Spielzeit nach jetzigem Stand abgeschlossen“ seien. (T. K.)

