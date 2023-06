Marlon Frey wechselt vom MSV Duisburg zum TSV 1860 München

Duisburg. Der MSV Duisburg wollte mit Marlon Frey verlängern. Doch die Löwen von 1860 München waren schneller. Drei weitere offene Personalien.

Da waren die Löwen schneller als die Zebras. Mittelfeldspieler Marlon Frey wechselt ablösefrei vom Fußball-Drittligisten MSV Duisburg zum Liga-Konkurrenten TSV 1860 München. Über die Vertragsdauer machten die Bayern keine Angaben.

MSV-Trainer Torsten Ziegner und Sportchef Ralf Heskamp hatten zuletzt betont, gerne mit Marlon Frey verlängern zu wollen. Doch konkrete Gespräche mit dem 27-Jährigen hatte es offenbar noch nicht gegeben. Ralf Heskamp erklärte am Montag gegenüber dieser Redaktion, dass er jetzt erst in die heiße Phase der Verhandlungen einsteigen könne. Erst zu Wochenbeginn hatte der MSV die finanzielle Lücke im Rahmen der Lizenzierung für die kommende Saison schließen können. Da stand Frey aber schon vor dem Vertragsabschluss bei den Löwen.

Der scheidende 1860-Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel – der 51-Jährige wechselt zu Austria Klagenfurt – hat zum Abschied noch drei Transfers für die Löwen abgeschlossen. Neben Marlon Frey wechseln Torwart David Richter (Kickers Offenbach) und Offensivspieler Julian Guttau vom Ligarivalen SC Freiburg II an die Grünwalder Straße.

Pusch würde gerne beim MSV Duisburg bleiben

In einer Vereinsmitteilung sagt Gorenzel über Marlon Frey: „Marlon bringt viele Fähigkeiten mit, die wir im Übergangsspiel von der Offensive zur Defensive benötigen. In Verbindung seiner Qualitäten als Fußballer, seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er daher eine wichtige Rolle in unserem Spiel einnehmen.“ Ihren Neuzugang zitieren die Münchener so: „Sechzig ist ein großer Verein in Deutschland mit ganz viel Tradition. Ich habe selbst in den letzten zweieinhalb Jahren mit dem MSV dort gespielt und die spezielle Heimkulisse als Gast erlebt.“

Marlon Frey war im Januar 2021 vom SV Sandhausen zum MSV gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt er 33 Partien für die Zebras. Bei seinem neuen Klub wird der 27-Jährige mit Verspätung in den Ligabetrieb einsteigen. Er bringt noch eine Sperre von zwei Partien mit. Frey hatte beim 2:2 des MSV gegen den 1. FC Saarbrücken eine Rote Karte kassiert.

Damit hat der MSV das erste Rennen um eine Vertragsverlängerung verloren. Die Zebras wollen auch Mittelfeldspieler Kolja Pusch, Stürmer Benjamin Girth und Torhüter Lukas Raeder halten. Für Pusch sollen sich der FC Erzgebirge Aue und Aufsteiger SSV Ulm 1846 interessieren. Pusch selbst hatte zuletzt mehrfach betont, dass er sich in Duisburg wohlfühle und verlängern wolle.

