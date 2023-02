Live-Ticker Live! So will der MSV Duisburg in Freiburg überraschen

Freiburg. Nach dem 4:0 gegen den FSV Zwickau ist die Stimmung beim MSV Duisburg wieder positiv. Heute steht die schwierige Aufgabe beim SC Freiburg II an.

Mit dem 4:0-Sieg über den FSV Zwickau am vergangenen Wochenende hat sich der MSV Duisburg vorerst in jedem Fall ins gesicherte Mittelfeld der Drittliga-Tabelle bugsiert. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, an der Wedau können die nächsten Aufgaben dementsprechend gelassener angegangen werden.

Die Mannschaft von Torsten Ziegner erwartet am Samstag (14 Uhr) ein schwieriger Auswärts-Auftritt - denn die Zebras gastieren bei der Zweitvertretung des SC Freiburg. In seinem zweiten Drittliga-Jahr spielt der Sportclub eine bärenstarke Saison und ist gegenwärtig Tabellendritter, könnte sogar auf den zweiten Platz klettern, nachdem der SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend gegen Erzgebirge Aue verloren hat. Allerdings darf der Sportclub nicht aufsteigen.

Aufzupassen gilt insbesondere auf Vincent Vermeij. Der ehemalige MSV-Profi ist die Lebensversicherung der Breisgauer und hat bereits elf Treffer erzielt. Beim MSV wird Benjamin Girth noch nicht zur Verfügung stehen.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie SC Freiburg II gegen MSV Duisburg

Lesen Sie auch:

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg