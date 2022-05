1:3 in Mannheim! Das Zittern beim MSV Duisburg geht weiter

Mannheim. Die Krise des MSV Duisburg spitzt sich zu. Bei Waldhof Mannheim verloren die Zebras am Montagabend nach desolater erster Halbzeit mit 1:3 (0:3).

Der nächste verpasste Matchball, der nächste Tiefschlag, die nächste bittere Enttäuschung für mitgereiste Fans des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Die Anhänger hängten am Montagabend ein Banner mit dem Schriftzug „Schämt ihr euch nicht“ am Zaun des Carl-Benz-Stadions auf. Die Zebras verloren mit einer indiskutablen Leistung beim SV Waldhof Mannheim mit 1:3 (0:3). Damit verpassten die Zebras die vorzeitige Rettung. Das Zittern geht weiter, der Frust nimmt zu, der Druck auf die Verantwortlichen wächst.

Nun wird der MSV am Samstag im Heimspiel – am vorletzten Spieltag – gegen den SC Freiburg II die nächste Gelegenheit haben, die noch fehlenden drei Punkte zum Klassenerhalt zu erzielt. Für die Bosse sind es unruhige Tage. Durch die Pleite in Mannheim nimmt auch die Trainerdiskussion in Duisburg wieder Fahrt auf. Wird Hagen Schmidt am Samstag noch auf der Duisburger Bank sitzen?

Schmidt nahm gegenüber dem 0:6-Debakel gegen den TSV 1860 München drei Änderungen in der Startelf vor. Dass Marvin Bakalorz seinen Platz für Vincent Gembalies räumen musste, war zu erwarten gewesen. Die Reservistenrolle für Kapitän Moritz Stoppelkamp kam hingegen überraschend. Für den 35-Jährigen spielte Alaa Bakir. Schmidt erklärte den Wechsel mit Trainingseindrücken. Außerdem habe Stoppelkamp noch Probleme im Nachklang seiner Verletzung. Zudem kam Nicclas Stierlin für Kolja Pusch in die Mannschaft. Moritz Stoppelkamp

Unter den Augen von Ex-Zebra-Coach Torsten Lieberknecht, der mit dem SV Darmstadt 98 gerade an die Tür zur Bundesliga klopft, erwischten die Gastgeber einen Auftakt nach Maß. In der achten Minute traf Marcel Seegert nach einer ecke zum 1:0. Nichts Neues beim MSV: Das Abwehrverhalten in dieser Situation war unterirdisch. Sechs Minuten später kam Stefano Russo aus der Distanz zum Schuss, MSV-Keeper Leo Weinkauf wehrte zur Ecke ab. Auf der Gegenseite setzte John Yeboah ein erstes Signal. SVW-Keeper Timo Königsmann parierte den Schuss vom Strafraumeck ins Toraus.

Das war aus Duisburger Sicht keine Initialzündung. Der Waldhof machte weiter dass Spiel, die Meidericher fanden kaum Zugriff. In der 34. Minute legten die Gastgeber nach und profitierten dabei von Duisburger Unzulänglichkeiten. Auf dem Weg zum 2:0 konnte Torschütze Dominik Kother ungehindert durch das Mittelfeld dribbeln, Alaa Bakir trabte nur hinterher. Marvin Knoll kam beim Abwehrversuch zu spät, Kother traf aus 17 Metern ins Netz.

Zwei Minuten später hätte es beinahe ein Gastgeschenk für den MSV gegeben. Die Mannheimer verstolperten den Ball im eigenen Strafraum, doch John Yeboah war freistehend zu überrascht, um Timo Königsmann zu überwinden. In der 41. Minute kam Yeboah erneut nach einem Mannheimer Abwehrpatzer zum Abschluss, doch Königsmann kratzte den Ball von der Linie.

Das hätte für den MSV der Weg zurück ins Spiel sein können. Doch stattdessen nahm die Partie für die Gäste noch vor der Pause wieder die Züge eines Debakels an. In Anschluss an einen Schnatterer-Eckstoß köpfte Jesper Verlaat in der 44. Minute zum 3:0 ein. Aziz Bouhaddouz, Vincent Gembalies und Marvin Knoll schauten zu.

Ohne Wechsel ging es in die zweite Hälfte, erst in der 55. Minute kamen Kolja Pusch (für John Yeboah) und Niko Bretschneider (für Leroy Kwadwo). Erst in der 64. Minute gab es in der Offensive ein Duisburger Lebenszeichen. Doch Aziz Bouhaddouz, der seine fünfte gelbe Karte kassierte und nun für das Freiburg-Spiel gesperrt ist, schloss zu zaghaft ab.

Der SV Waldhof Mannheim verwaltete im zweiten Durchgang seine Führung, übertrieb es zwischendurch auch mit Lässigkeiten. Dominik Martinovic hätte das 4:0 erzielen können, wollte den wehrlosen Gegner aber mit einem Hackentor düpieren.

Stattdessen traf dann aber sechs Minuten vor dem Schluss doch noch der MSV. Marvin Ajani schlenzte den Ball zum 1:3 ins Eck. In der Nachspielzeit traf Kolja Pusch sogar noch die Latte. Eine enge Kiste war das Match aber trotzdem nicht.

Aus Duisburger Sicht war es – erneut – beschämend.

