Live! Schafft der MSV Duisburg gegen Münster die Trendwende?

Duisburg. Der MSV Duisburg braucht dringend Siege in der 3. Liga – gegen Preußen Münster soll dies gelingen. Das Spiel gibt es hier im Live-Ticker.

So hat sich der MSV Duisburg den Start in die Drittliga-Saison nicht vorgestellt: acht Spiele, nur drei Unentschieden bei fünf Niederlagen, letzter Platz in die Tabelle. Für die Zebras wird es dringend Zeit, die Trendwende herbeizuschaffen – die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits heute (14 Uhr/Magenta Sport) gegen Preußen Münster. Das Spiel können Fans hier im Live-Ticker verfolgen.

Vier Punkte beträgt bereits der Rückstand der Zebras auf einen Nichtabstiegsplatz in der 3. Liga. Die fünfte Saisonpleite kassierte der MSV am vergangenen Mittwoch auswärts beim 0:1 gegen die U23 von Borussia Dortmund. Vor allem die Offensive machte Trainer Engin Vural da große Sorgen. Umso besser, dass gegen Preußen Münster Alexander Esswein nach einer Operation am Daumen wieder zur Verfügung steht und auch in die Startelf zurückkehren soll.

