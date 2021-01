Live! MSV-Talent gibt gegen Meppen Startelf-Debüt

Duisburg. MSV-Trainer Gino Lettieri lässt beim Spiel gegen den SV Meppen den 17-jährigen Julian Hettwer von Beginn an spielen. Der Live-Ticker

MSV-Trainer Gino Lettieri setzt gegen den SV Meppen auf ein 17 Jahre junges Talent: Julian Hettwer wurde in dieser Saison viermal eingewechselt, am Sonntag (14 Uhr/MagentaSport) spielt er von Beginn an.

Gegen das Topteam aus Ingolstadt vor einer Woche wurde der Bochumer ebenfalls eingewechselt. Verhindern konnte das offensivstarke Talent die 1:2-Niederlage auch nicht.

Lettieri erwartet gegen Meppen kein einfacheres Spiel. „Das ist eine sehr stabile Mannschaft, die defensiv gut steht und sehr viel auf Konter geht“, warnte der MSV-Trainer vor einem „sehr, sehr zähen Spiel“: „Das wird kein Spaziergang.“ Sein letztes Heimspiel konnte der abstiegsbedrohte Drittligist gewinnen. Das 4:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden liegt mittlerweile einen Monat zurück. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für den Tabellenletzten aktuell fünf Punkte. Meppen mit Cheftrainer Torsten Frings hat sieben Zähler mehr.

Nicht im MSV-.Kader steht neben Mirnes Pepic und Max Jansen auch der angeschlagene Orhan Ademi. Lukas Scepanik hat das Pfeiffersche Drüsenfieber auskuriert, ein Einsatz kommt aber offenbar noch zu früh. Dafür kann Lettieri wieder im Mittelfeld auf Wilson Kamavuaka setzen.

Weitere Themen MSV Duisburg: Disput zwischen Lettieri und Stoppelkamp

In der Innenverteidigung bekommen Dominik Schmidt und Vincent Gembalies den Vorzug. Tobias Fleckstein und Dominic Volkmer sitzen zunächst auf der Bank. Lettieri fordert von der Defensive eine Leistungssteigerung: „Wir müssen unsere Fehlerquote minimieren.“

Hier geht es zum Live-Ticker: