Live! Der MSV Duisburg hofft gegen Zwickau auf einen Sieg

Duisburg. MSV-Trainer Torsten Ziegner kann im Drittliga-Spiel gegen FSV Zwickau auf das Stammpersonal in der Defensive setzen. Das Spiel im Live-Ticker.

MSV-Coach Torsten Ziegner verändert beim Spiel gegen den FSV Zwickau sein Team im Vergleich zum 1:1 gegen Rot-Weiß Essen auf vier Positionen. Die Nummer 1, Vincent Müller, ist zurück und ersetzt Maximilian Braune zwischen den Pfosten. Rechts hinten weicht Joshua Bitter für Rolf Feltscher. Nur auf der Bank sitzen zudem die beiden Offensivspieler Kolja Pusch und Julian Hettwer. Neu mit dabei sind dafür Sebastian Mai und Niclas Stierlin. Es ist schon interessant, dass sich Ziegner dafür entschieden hat mit Innenverteidiger Mai und Mittelfeldspieler Stierlin zwei defensivere Akteure in einem Heimspiel zu bringen. Mutmaßlich wird sich das System ändern und der MSV in Fünferkette agieren. Frey und Jander dürften eine offensivere Rolle einnehmen als zuletzt und Stoppelkamp in vorderster Front agieren. Mit einer solch defensiven Variante macht sich der MSV-Coach aber durchaus angreifbar.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau - Hier geht es zum Live-Ticker

Duisburg - Zwickau

Bei den Gästen hat nach der Beurlaubung von Joe Enochs ist am heutigen Tage Robin Lenk als Interimstrainer übernommen und die Mannschaftsaufstellung ebenfalls auf vier Positionen verändert. Davy Frick und etwas überraschend auch Angreifer Ronny König sitzen nur auf der Bank, während Miximilian Jansen und Jan-Marc Schneider ausfallen. Neu mit dabei sind dafür Nico Carrera, Yannic Voigt, Mike Könnecke und Jan Löhmannsröben. Taktisch ist ein 4-1-3-2-System zu erwarten. Johan Arath Gomez wird wohl nach vorne rücken und Baumann anstelle von König neben Baumann stürmen. (fs)

Mit diesen Aufstellungen gehen Duisburg und Zwickau ins Spiel

Duisburg: 1 Vincent Müller - 21 Feltscher, 15 Fleckstein, 5 Kwadwo, 2 Mogultay - 23 Stierlin, 6 Bakalorz, 37 Frey - 18 Jander - 28 Mai, 10 Stoppelkamp.

Zwickau: 1 Brinkies - 16 Butzen, 4 Ziegele, 3 Carrera Zarzar, 29 von Schrötter - 31 Göbel, 10 Löhmannsröben, 13 Könnecke, 7 Voigt - 28 Baumann, 18 Gomez

