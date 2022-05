1:0! MSV Duisburg rettet sich und dankt Kapitän Stoppelkamp

Freiburg. Gehofft, gezittert, gesiegt: Der MSV Duisburg bleibt in der 3. Liga. Das 1:0 im Heimspiel gegen SC Freiburg II war die Rettung.

Das Zittern hat ein Ende. Fußball-Drittligist MSV Duisburg sicherte sich am Samstag unter der Leitung des neuen Trainers Torsten Ziegner den Klassenerhalt. Die Meidericher gewannen ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg II vor 11.689 Zuschauern mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Kapitän Moritz Stoppelkamp schon in der fünften Minute.

Coach Torsten Ziegner setzte bei seinem Debüt auf das gewohnte 3-4-3-System. Im Vergleich zum Spiel in Mannheim (1:3) nahm der 44-Jährige zwei Änderungen vor. Für den gesperrten Aziz Bouhaddouz rückte Orhan Ademi auf die Angriffsposition. Für Alaa Bakir kehrte Kapitän Moritz Stoppelkamp in die Startelf zurück. Ziegner wechselte mit seinem Team zudem die Bank. Beim SC Freiburg stand Ex-MSV-Stürmer Vincent Vermeij in der Startelf.

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp trifft in der 5. Minute

Die MSV-Fans standen von Beginn an hinter der Mannschaft und feuerten die Zebras mit Leidenschaft an. Ein deutliches Signal sendeten einige Fans per Banner Richtung Geschäftsführung. „Konsequenzen an der richtigen Stelle ziehen! Mohnhaupt & Wulf, macht den Weg frei für einen Neuanfang!“, war da zu lesen.

Die Mannschaft nahm den Rückenwind mit und legte fulminant los. Schon nach wenigen Sekunden schoss Moritz Stoppelkamp aufs Freiburger Tor. Und schon in der fünften Minute beförderte der Kapitän den Ball ins Netz. Der 35-Jährige profitierte von einem verpatzten Rückspiel des Freiburgers Max Rosenfelder zum Torwart. Stoppelkamp spielte Keeper Lars Hunn aus und traf zum 1:0. Ein Auftakt nach Maß!

Der MSV machte weiter Druck und bereitete Freiburg mit einem hohen Pressing Probleme. Allerdings schlug sich dies nur selten in Duisburger Torchancen nieder. Die Gäste verbuchten in der 30. Minute ihren ersten Abschluss: Johannes Flum schoss aus 17 Metern neben das Tor. Eine Minute später konnte sich John Yeboah im Freiburger Strafraum nicht final durchsetzen. In der 42. Minute scheiterte Orhan Ademi aus acht Metern am Freiburger Keeper, der mit einer Fußabwehr zur Stelle war.

Torhüter Leo Weinkauf bewahrt den MSV vor dem Ausgleich

Die zweite Halbzeit gingen die Meidericher verhaltener als die erste an. In der 56. Minute bewahrte Torwart Leo Weinkauf den MSV vor dem Ausgleich, indem er einen Flachschuss des eingewechselten Daniels Ontuzans zur Ecke abwehrte.

Torsten Ziegner wechselte in der 63. Minute zum ersten Mal aus. Niko Bretschneider kam für Leroy Kwadwo und Caspar Jander für Marvin Knoll. Freiburg hatte nun mehr vom Spiel, es fehlte am Duisburger Strafraum jedoch an der letzten Konsequenz. Auf der Gegenseite verpasste Moritz Stoppelkamp mit halbherzigen Abschlüssen zweimal das 2:0. In der 78. Minute verließ er unter dem Applaus der Zuschauer den Platz. Für den Torschützen kam Alaa Bakir ins Spiel.

Co-Trainer Branimir Bajic nicht mehr auf der MSV-Bank

Nicht mehr auf der Duisburger Bank saß Co-Trainer Branimir Bajic. Wie der MSV vor dem Spiel mitteilte, hatte sich der Bosnier ohnehin bereits entschieden, zur neuen Saison aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Nun zog der 42-Jährige den Schlussstrich schon zum Spiel gegen Freiburg. Offenbar steht der Entschluss in Zusammenhang mit der Trennung von Cheftrainer Hagen Schmidt.

Der MSV zitiert den früheren Abwehrspieler in seiner Mitteilung so: „Ich bin als Co-Trainer gemeinsam mit Hagen verantwortlich für die Situation, die jetzt entstanden ist. Wer mich kennt weiß, dass ich mich dieser Verantwortung stelle und auch loyal gegenüber Hagen bin. Es geht nicht um mich, es geht um den Verein.“ Bajic zieht es in seine bosnische Heimat. Der neue Trainer Torsten Ziegner hat mit Michael Hiemisch seinen eigenen Assistenten mit nach Duisburg gebracht.

Sportchef Ralf Heskamp peilt Weiterverpflichtung an

Laut Sportchef Ralf Heskamp will der MSV Bajic trotz der nun erfolgten Trennung auch künftig weiter einbinden. Der Klub zitiert Heskamp: „Wir waren und sind unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Tage im Austausch, wie wir ihn weiter an den MSV binden und der Spielverein auch künftig von seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit profitieren kann.“

