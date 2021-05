Live-Ticker Live! MSV Duisburg will Blamage in Meppen vergessen machen

Meppen. Drei Tage nach der blamablen 2:6-Niederlage in Wuppertal ist der MSV Duisburg auf Wiedergutmachungskurs. Es wartet der SV Meppen. Der Live-Ticker

Nur drei Tage nach der peinlichen 2:6-Niederlage im Niederrheinpokal beim Wuppertaler SV geht es am 38. und letzten Spieltag der Drittligasaison für den MSV Duisburg sportlich um nicht mehr viel. Mit 43 Punkten haben die Zebras den Klassenerhalt nach schwacher Saison schon perfekt gemacht. Einzig Wiedergutmachung steht nach der Blamage gegen den Regionalligisten auf der Tagesordnung.

Für Gegner SV Meppen allerdings geht es um Alles. Mit 38 Zählern steht der Tabellen-17. auf einem Abstiegsplatz und ist zum Siegen verdammt. Zudem muss der KFC Uerdingen (40 Punkte) sein Spiel verlieren, zumal der Tabellennachbar in puncto Tordifferenz um 13 Treffer vorne liegt. Die Aussichten sind demnach alles andere viel versprechend, zumal die Elf von Rico Schmitt in den letzten acht Spielen mickrige zwei Punkte geholt hat. Eklatant ist vor allem die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor. Die Emsländer haben in den vergangenen drei Partien kein einziges Tor erzielt. Schon vor dem Anpfiff steht fest, dass sich das heute ändern muss. (fs)

Hier geht's zum Live-Ticker:

