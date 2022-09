Live-Ticker Live! MSV Duisburg will beim SC Verl Negativlauf stoppen

Paderborn. Dreimal in Serie blieb der MSV Duisburg in der 3. Liga zuletzt ohne Sieg. Heute sind die Zebras beim SC Verl zu Gast. Der Live-Ticker.

Nur ein Punkt holte der MSV Duisburg aus den letzten drei Spielen. Zeit, diese Ergebnisdelle zu korrigieren - am besten schon heute, wenn die Zebras um 14 Uhr beim SC Verl antreten. Gespielt wird in der Spielstätte des SC Paderborn, da die Verler Heimstätte noch nicht den Anforderungen der 3. Liga genügt. Verl ist mit lediglich fünf Punkten Drittletzter in der Tabelle, konnte zuletzt aber einen späten Punktgewinn beim 2:2 gegen den SV Meppen verbuchen. Sämtliche fünf Zähler holte der Klub von Michel Kniat vor "heimischem" Publikum.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie SC Verl gegen MSV Duisburg

