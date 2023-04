Live! MSV Duisburg steht bei Viktoria Köln unter Druck

Köln. Nach dem 0:5-Debakel gegen Borussia Dortmund II will der MSV Duisburg in der 3. Liga bei Viktoria Köln wieder in die Spur kommen. Der Ticker.

Seit fünf Spielen wartet der MSV Duisburg in der 3. Liga auf einen Sieg. So schmolz der phasenweise beruhigende Vorsprung auf den Tabellenkeller in den letzten Woche stetig, die Meidericher haben nur noch fünf Zähler Puffer auf den ersten Abstiegsplatz, der derzeit von der SpVgg Bayreuth belegt wird. Ein Sieg heute Abend (19 Uhr) bei Viktoria Köln würde somit der Mannschaft von Torsten Ziegner Luft verschaffen. Und zugleich würden sich die Zebras für die desolate Leistung bei der 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund II in der vergangenen Woche rehabilitieren.

Chinedu Ekene und Phillip König fallen bei den Duisburgern in Köln in jedem Fall aus, dafür kehren Alaa Bakir und Kolja Pusch in den Kader zurück. Unklar war bis zuletzt, ob Kapitän Moritz Stoppelkamp am Kölner Höhenberg ins Geschehen eingreifen kann, denn der Routinier plagte sich in den vergangenen Tagen mit Problemen im Adduktorenbereich herum.

