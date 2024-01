Live-Ticker Live! MSV Duisburg startet in München Mission Klassenerhalt

München. Das erste Drittliga-Spiel des Jahres führt den MSV Duisburg zu 1860 München. Kampf um den Klassenerhalt beginnt. Der Live-Ticker.

Der Auftakt ins neue Jahr führt den MSV Duisburg an diesem Samstag in den Süden Deutschlands: Die Zebras sind zu Gast bei 1860 München. Und es ist gleich ein richtungsweisendes Spiel: Denn der Tabellenvorletzte aus Duisburg trifft auf den Tabellenfünfzehnten. Für den MSV gibt es im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga wichtige Punkte zu holen. Das Spiel könnte ein Fingerzeig sein, ob den Meiderichern die Wende noch gelingen kann. Los geht es um 16.30 Uhr.

Das Spiel des MSV Duisburg bei 1860 München live im Ticker:

Nach einer verkorksten Hinrunde muss bei den Zebras nun alles passen, damit im Abstiegskampf die Rettung noch gelingen kann. Immerhin: In den letzten fünf Spielen setzte es nur eine Niederlage, ansonsten verbuchte der MSV acht Punkte. Hinzu sorgten die NeuverpflichtungenDaniel Ginczek und Ahmet Engin für frischen Wind. Trainer Boris Schommers blickt einen Tag nach seinem 45. Geburtstag daher zuversichtlich auf die Partie in München: „Ich freue mich auf das Spiel. Das wird spannend“, sagte er. Fehlen wird allerdings Marvin Bakalorz. Wie der MSV mitteilte, wird der Mittelfeldspieler nach einer Knieverletzung, die er sich nach einem Zweikampf im Training zugezogen hatte, mehrere Wochen ausfallen. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt.

MSV Duisburg gibt Verpflichtung von Michael Preetz bekannt

Für eine wichtige Nachricht hatte der MSV schon am Freitag gesorgt und bekannt gegeben, dass Michael Preetz (56) neuer Geschäftsführer wird. Für den ehemaligen Hertha-BSC-Funktionär ist es eine Rückkehr: Der gebürtige Düsseldorfer trug vom Sommer 1992 an für zwei Spielzeiten das Trikot des MSV und bestritt 71 Pflichtspiele.

Über die Laufzeit von Preetz‘ Vertrag machten die Duisburger keine Angaben. Er soll ab sofort mithelfen, den Klub vor dem Abstieg zu bewahren. „Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte, und ich bin entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Beitrag dazu zu leisten, den MSV auf einen erfolgreichen Weg zu führen“, wurde Preetz in der Mitteilung des Vereins zitiert.

