Live! MSV Duisburg lässt gegen den KFC Uerdingen rotieren

Velbert. Der Niederrheinpokal wird nach langer Corona-Pause mit einem Knaller-Spiel fortgesetzt. In Velbert kommt es zum Duell der Drittligisten.

Fünf Regionalligisten und zwei Drittligisten spielen ab heute um den Niederrheinpokal. Der Sieger des Endspiels, das für den 29. Mai im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ vorgesehen ist, qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Das wäre eine wichtige Zusatzeinnahme für den MSV Duisburg. Auf dem Weg dahin müssen die Zebras am Mittwoch im Viertelfinale zunächst den Drittliga-Konkurrenten KFC Uerdingen aus dem Weg räumen. Gespielt wird ab 15 Uhr im Stadion des Oberligisten SSVg Velbert. Für den MSV sind es zwei wichtige Spiele in einer Woche. Am Samstag folgt das letzte Drittliga-Heimspiel der Saison gegen den FC Ingolstadt 04 (14 Uhr). Dann will der MSV den Klassenerhalt perfekt machen.

MSV-Trainer Pavel Dotchev kann den Pokalkampf am Mittwoch etwas gelassener angehen als sein Krefelder Kollege Jürgen Press. Die Uerdinger haben große personelle Probleme, ihnen fällt es schwerer, auf den letzten Metern der Saison mit den Kräften zu haushalten. Beide Teams hatten vor dem Spiel angekündigt, im Pokal rotieren zu wollen.

