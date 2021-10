Live-Ticker Live! MSV Duisburg in Halle mit neuformiertem Mittelfeld

Halle. In Halle ist der MSV Duisburg ab 14 Uhr gefordert - mit einem neu zusammengesetzten offensiven Mittelfeld. Trainer Schmidt muss improvisieren.

Ganz so fremd dürfte sich Hagen Schmidt, der neue Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg beim Gastspiel beim Halleschen FC an diesem Samstag bei den Hallensern an der Saale nicht fühlen. Schmidt war von 2005 bis 2013 beim HFC als Chef des Nachwuchsleistungszentrums und als A-Jugendtrainer tätig.

Neu-Trainer Schmidt muss auf Duisburger Seite gleich drei Veränderungen im Vergleich zum 1:1 zuletzt gegen ein formstarkes Kaiserslautern vornehmen. Betroffen ist das gesamte offensive Mittelfeld, da Bakir eine Gelbsperre absitzt, Stoppelkamp noch unter den Nachwirkungen eines Eisbeins leidet und Ajani sich im Duell mit den Roten Teufeln einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen hat. Pusch, Ghindovean und der junge Hettwer sollen die Ausfälle kompensieren und Torgarant Ademi mit Bällen füttern. Die drittschwächste Defensive ist gegen Halle aber vor allem hinten gefordert, die HFC-Offensive um Boyd und Eberwein in Schach zu halten.





Hier geht es zum Live-Ticker: Hallescher FC - MSV Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg