5:1! MSV Duisburg lässt im Niederrheinpokal nichts anbrennen

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals. Beim Oberligisten SSVg Velbert haben die Zebras nur zu Beginn Probleme.

Beim Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert hatte der MSV Duisburg am Mittwochabend ab 19:30 Uhr einiges gut zu machen. Im Oktober 2019 blamierten sich die Zebras mit einer 0:2-Niederlage bei der SSVg Velbert bis auf die Knochen und schieden aus dem Niederrheinpokal aus. In der neuen IMS-Arena des Oberliga-Spitzenreiters ist dem MSV die Revanche gelungen. Die Duisburger gewannen am Ende trotz eines frühen Rückstandes souverän mit 5:1 (1:1).

MSV-Trainer Hagen Schmidt geht ohne große Personalprobleme – die Langzeitverletzten ausgenommen – in den Pokalkampf. Der 52-Jährige muss auch das nächste Ligaspiel gegen Viktoria Köln im Blick haben. Ein B-Team wird er am Mittwoch nicht aufbieten, der ein oder andere Spieler dürfte dennoch eine Pause erhalten. Im Tor war Ersatzmann Jo Coppens im Pokalwettbewerb bislang erste Wahl.

Verteidiger Oliver Steurer könnte nach seiner Coronapause Wettkampfpraxis erhalten. Und im Angriff dürfte Orhan Ademi, der in der Liga zuletzt hinten anstand, Spielpraxis erhalten.

