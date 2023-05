3:0-Gala: MSV Duisburg sichert gegen Aue den Klassenerhalt

Duisburg. Der MSV Duisburg ist nun auch in der kommenden Saison sicher weiter Drittligist. Gegen Erzgebirge Aue gab es ein Fußballfest in der MSV-Arena.

Abstiegssorgen? Heimmisere? Eine frustrierende Saison? Das alles rückte am Freitagabend in der Schauinslandreisen-Arena in den Hintergrund. Fußball-Drittligist MSV Duisburg lieferte gegen den FC Erzgebirge Aue eine Gala ab. Mit dem 3:0 (1:0)-Sieg – das war erst der vierte Heimerfolg in dieser Saison – sicherten sich die Zebras nun auch aus rechnerischer Sicht den Klassenerhalt.

Ex-MSV-Trainer Pavel Dotchev, nun in Aue in der Verantwortung, sprach beim Gang in die Gästekabine vor dem Spiel von einem „komischen Gefühl“. Und der 57-Jährige sagte: „Ich wäre gerne länger geblieben.“ Sein Kollege Torsten Ziegner hat das geschafft. Der Thüringer war am Freitag auf den Tag genau ein Jahr bei den Zebras im Amt. Angesichts der Turbulenzen beim MSV in den vergangenen Jahren geht Ziegner bei den Zebras nun schon fast als „Rekordtrainer“ durch. Am Jahrestag durfte der Thüringer nun den Klassenerhalt verbuchen. Zur Erinnerung: Das gelang ihm in der letzten Saison an seinem dritten Arbeitstag mit dem 1:0-Sieg über den SC Freiburg II.

MSV Duisburg nun auf Rang elf

Der MSV verdrängte den FC Erzgebirge Aue nun von Platz elf. Pavel Dotchev, der in der zweiten Halbzeit die gelbe Karte wegen Meckerns kassierte, muss mit den Sachsen noch etwas warten, bis die finale Rettung unter Dach und Fach ist. MSV-Trainer Ziegner stellte seine Startelf diesmal auf vier Positionen um. Neu im Team waren Marvin Senger, Caspar Jander, Kolja Pusch und Alaa Bakir. Auf der Gegenseite war Ex-MSV-Spieler Borys Tashchy in der Offensive am Start.

Jubel beim MSV Duisburg: Torschütze Benjamin Girth (r.) und Kolja Pusch. Foto: Firo

Nach einem Abtasten auf beiden Seiten verbuchte Kolja Pusch beim MSV den ersten Abschluss (12.). Aues „ewiger Torwart“ Martin Männel hatte mit dem Ball aber keine Probleme. Paul-Philipp Besong verpasste vier Minuten später vor dem Duisburger Tor aus kurzer Distanz. In der 19. Minute musste Torwart Männel schon mit einer Glanztat aufwarten, um die Meidericher Führung zu verhindern: Er parierte einen Kopfball von Marlon Frey. Die Zebras jubelten trotzdem, aber Schiedsrichter Timo Gansloweit sah den Ball nicht hinter der Linie. In der 23. Minute gab es aber keine Zweifel. Benjamin Girth köpfte die Kugel nach einer Flanke von Joshua Bitter aus gut elf Metern zur Duisburger Führung ein. Männel war mit einer Hand dran, konnte den Ball aber nur an den Innenpfosten lenken. Von dort aus landete das Spielgerät im Netz.

MSV Duisburg diktiert das Geschehen

Der MSV machte weiter Druck, Niklas Kölle (verfehlte nach einer Hereingabe den Ball) und Joshua Bitter (Kopfball nach einer Ecke) verpassten das schnelle 2:0. Der MSV kontrollierte weiter das Geschehen, Aue fand kaum Zugriff. Für Innenverteidiger Marvin Senger war die Partie im Zuge von muskulären Problemen in der 45. Minute beendet. Für ihn kam noch vor dem Pausenpfiff Leroy Kwadwo. Caspar Jander blieb derweil zum Seitenwechsel in der Kabine. Für den Mittelfeldspieler kam Niclas Stierlin ins Spiel.

MSV Duisburg gegen Aue: Duisburgs Caspar Jander gegen Borys Tashchy. Foto: Firo

In der 62. Minute war der aktuelle Mann der Stunde beim MSV wieder zur Stelle. Niklas Kölle erzielte nach einer langgezogenen Flanke von Alaa Bakir mit einer spektakulären Direktannahme das 2:0 für die Zebras. Der Junge hat einen Lauf: Kölle traf nun im dritten Spiel in Folge für die Meidericher. Der 23-Jährige blüht auf der offensiven Außenbahn auf – dabei war er im vergangenen Sommer als Verteidiger von der TSG Hoffenheim II nach Duisburg gewechselt.

Drei Minuten später machten die Duisburger den Sack zu: Mit einem Traumtor aus 18 Metern in der Winkel traf Kolja Pusch zum 3:0 für die Zebras. In der 82. Minute musste MSV-Torwart Vincent Müller zum ersten Mal ernsthaft eingreifen. Er parierte einen Schuss Ivan Knezevic zur Ecke.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04. Dann kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Sportdirektor Ivica Grlic, der nun bei den Schanzern in der Verantwortung steht.

Der Live-Ticker zum Nachlesen

