Live! MSV Duisburg gegen Halleschen FC unter großem Druck

Der MSV Duisburg hat zum Start ins neue Jahr empfindliche Rückschläge hinnehmen müssen. Am vergangenen Samstag ging die Mannschaft von Trainer Boris Schommers bei 1860 München mit 1:4 unter, zwei Tage später musste der Klub mitteilen, dass sich Kapitän Sebastian Mai in dem Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Mit 16 Punkten nach 21 Spielen belegen die Meidericher den vorletzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Halleschen FC, der Rang 16 und damit einen Nicht-Abstiegsplatz belegt, beträgt fünf Zähler.

Der MSV sollte also an diesem Dienstag (19 Uhr/MagentaSport) sein Heimspiel gegen Halle unbedingt gewinnen, sonst könnten die Zebras im Abstiegskampf der 3. Liga noch weiter ins Hintertreffen geraten. „Es ist ein brutal wichtiges Spiel. Wir haben eine große Chance, aber natürlich auch ein großes Risiko“, sagte Schommers. Halle hatte zum Jahresauftakt durch einen 3:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt die Abstiegszone verlassen und hat zudem noch ein Nachholspiel zu absolvieren.

Beim MSV war durch den 4:2-Sieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten SC Freiburg II im letzten Spiel des Jahres 2023 neue Hoffnung aufgekeimt. In München treten die Duisburger einen Monat später allerdings desolat auf. Auch Stürmer Daniel Ginczek, der vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in die Nachbarstadt gewechselt ist, enttäuschte. Defensiv fehleranfällig, offensiv ohne Durchschlagskraft − so ist Duisburg in dieser Saison massiv abstiegsgefährdet.

Lange Zeit ausfallen wird neben Mai auch Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz wegen einer Knieverletzung. Gegen Halle soll Marvin Knoll die MSV-Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Der Innenverteidiger musste nach einem Muskelfaserriss in München passen. Zudem kehrt Caspar Jander zurück ins Team. Der talentierte Mittelfeldspieler, der im Sommer zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg, musste zuletzt aufgrund seiner fünften Gelben Karte pausieren.

