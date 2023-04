Live! MSV Duisburg mit drei Wechseln gegen die SV Elversberg

Duisburg. Seit sieben Spielen wartet der MSV Duisburg in der 3. Liga auf einen Sieg. Nun geht es im Nachholspiel gegen die SV Elversberg. Der Ticker.

Seit sieben Spielen wartet der MSV Duisburg in der 3. Liga mittlerweile auf einen Sieg. Eine lange Durststrecke - da in diesem Zeitraum aber auch nur zwei Partien verloren gingen, ist die Situation nicht allzu bedrohlich. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Zebras auf den ersten Abstiegsplatz und an diesem Dienstagabend (19 Uhr) kann sich das Team von Torsten Ziegner in einem Nachholspiel auch noch weiter absetzen. Allerdings: Gegner ist ausgerechnet Tabellenführer SV Elversberg. Der Aufsteiger dominiert die 3. Liga und ist auf dem Weg zum direkten Durchmarsch. Zuletzt geriet der Motor der Saarländer allerdings etwas ins Stocken, nur zwei der letzten neun Spiele konnte das Team von Ex-Zebra Horst Steffen gewinnen.

Eigentlich hätte die Partie schon vor über drei Wochen stattfinden sollen, doch damals verhinderten heftige Regenfälle und damit zusammenhängende katastrophale Platzverhältnisse eine Austragung in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Einer Austragung steht nun aber nichts mehr im Wege. MSV-Trainer Torsten Ziegner wird erneut auf Moritz Stoppelkamp verzichten müssen, der weiterhin an Adduktorenproblemen laboriert.

Im Vergleich zum 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden wechselt der MSV auf drei Positionen. Marvin Senger, Marvin Bakalorz und Niklas Kölle rücken für Leroy Kwadwo, Marvin Knoll und Benjamin Girth in die Startelf.

MSV: Müller - Mogultay, Mai, Senger, Feltscher, Kölle, Frey, Jander, Ajani, Bakalorz, Hettwer.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie MSV Duisburg - SV Elversberg

Lesen Sie auch:

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg