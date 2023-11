MSV Duisburg erkämpft sich einen Punkt in Mannheim

Mannheim. Der MSV Duisburg gewinnt auch beim Krisengipfel bei Waldhof Mannheim nicht. Boris Schommers wartet weiter auf den ersten Sieg.

Boris Schommers packte im dritten Anlauf als Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg den ersten Ligapunkt ein. Die Zebras spielten am Sonntag beim SV Waldhof Mannheim vor 7728 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion 0:0. Damit gaben die Meidericher die rote Laterne an den SC Freiburg II ab. Ein erster Schritt.

Boris Schommers nahm gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen in der Startaufstellung drei Änderungen vor. Neu im Team waren Baran Mogultay, Jonas Michelbrink und Benjamin Girth. Marvin Knoll, Niclas Stierlin und Alexander Esswein saßen beim Anpfiff auf der Bank. Jonas Michelbrink spielte auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld. Thomas Pledl rückte an alter Wirkungsstätte auf den Flügel.

Im Duell zweier Krisenteams machte der MSV zunächst den stabileren Eindruck und dominierte in der Anfangsphase das Geschehen im Mittelfeld. Mannheim agierte hektisch mit einer hohen Fehlerquote. Den ersten Abschluss verbuchte Benjamin Girth in der 17. Minute. Der Stürmer köpfte den Ball in Anschluss an eine Ecke aber weit über das Tor.

Mannheim trifft den Pfosten des Duisburger Tors

Überraschend sorgte Mannheim in der 21. Minute für den ersten Aufreger vor dem Duisburger Tor. Julian Rieckmann setzte den Ball aus vier Metern an den Pfosten. Mit dem anschließenden Kopfball von Kelvin Arase hatte MSV-Torwart Vincent Müller aber keine Probleme. Mannheim erhielt im Zuge der Chance jedoch Auftrieb und agierte mutiger.

Jonas Michelbrink im Duell mit zwei Mannheimer Spielern.

In der 37. Minute verpasste Benjamin Girth die Duisburger Führung. Er war offenbar von einem Mannheimer Abwehrpatzer nach einem langen Mai-Einwurf zu überrascht: Sein Schuss aus sechs Metern war zu harmlos. Duisburg musste in der 34. Minute erstmals wechseln. Rolf Feltscher musste verletzungsbedingt vom Platz. Für ihn kam Marvin Knoll ins Spiel. Joschua Bitter wechselte auf die defensive Außenbahn, Knoll verteidigte im Zentrum. In der zweiten Minute der Nachspielzeit profitierte SVW-Stürmer Pascal Sohm von Abstimmungsproblemen zwischen Joshua Bitter und Marvin Knoll, setzte den Ball aber an das Außennetz.

Müller hält MSV Duisburg den Punkt fest

Zur zweiten Halbzeit kam Niclas Stierlin für Santiago Castaneda ins Spiel. In der 46. Minute verpasste Sebastian Mai nach einer Ecke per Kopf die Duisburger Führung. Zwei Minuten später köpfte auch Joshua Bitter nach einer Ecke – aber nicht wuchtig genug. In der 53. Minute meldete sich Mannheim zu Wort: MSV-Keeper Vincent Müller war bei einem Schuss von Berkan Taz mit den Fäusten zur Stelle.

Die Fans des MSV Duisburg in Mannheim.

In der 63. Minute wechselte Boris Schommers doppelt. Benjamin Girth und Jonas Michelbrink verließen den Platz. Dafür kamen Robin Müller (als Stürmer) und Alexander Esswein (als offensiver Mittelfeldspieler). Der MSV war in dieser Phase wieder Herr im fremden Haus, konnte sich aber nur wenig Zwingendes erspielen. Auf Mannheimer Seite kam Samuel Abifade in der Nachspielzeit zu einer Kopfballchance.

Weiter geht es für den MSV am Samstag, 11. November, mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04. Anstoß in der Schauinslandreisen-Arena ist um 14 Uhr. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Ex-MSV-Sportdirektor Ivica Grlic, der mittlerweile für die Schanzer tätig ist.

