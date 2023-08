Live! MSV Duisburg beim SC Freiburg II: Das Spiel im Ticker

Freiburg. Der MSV Duisburg startet in die neue Saison der 3. Liga. Zum Auftakt geht es heute zum SC Freiburg II - eine Wündertüte. Der Live-Ticker.

Heute sartet der MSV Duisburg in der 3. Fußball-Liga mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II (16.30 Uhr, Dreisamstadion) in die neue Saison. U-23-Mannschaften von Bundesligisten gelten ohnehin als Wundertüten. Doch in diesem Fall trifft das ganz besonders zu. Die letzte Saison der Freiburger eignet sich nicht mehr als Gradmesser. Der damalige Aufsteiger wurde auf Anhieb Vizemeister. Der Kader von SC-Trainer Thomas Stamm hat sich stark verändert.

SC Freiburg II - MSV Duisburg: Das Spiel im Live-Ticker

Der MSV Duisburg spielte bislang viermal gegen die U 23 des SC Freiburg. Trainer Torsten Ziegner durfte bei seinem ersten Einsatz als MSV-Coach am 7. Mai 2022 mit dem 1:0-Heimsieg prompt den Klassenerhalt bejubeln. In der letzten Saison gewann der MSV sein Heimspiel 3:1. Auswärts enttäuschen die Zebras gegen die Breisgauer jedoch zweimal. Am 5. Dezember 2021 setzte es im Schwarzwald eine 0:1-Niederlage. Und zuletzt verlor der Spielverein am 18. Februar beim SC mit 0:2.

