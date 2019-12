München. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht verrät vor dem Drittliga-Spiel nicht viel. Immerhin: Es geht mit dem Zug nach Unterhaching. Der Live-Ticker.

Live! 1:0! MSV Duisburg geht gegen Unterhaching in Führung

Der MSV Duisburg spielt am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching. Die zuletzt erkrankten Innenverteidiger sind wieder fit. So der stand am Freitag. Nach dem Pressegespräch am Freitag mit Trainer Torsten Lieberknecht weiß man über den Kick des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bei der SpVgg Unterhaching kaum mehr als Folgendes: Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr im Stadion am Sportpark statt. Der Tabellenerste und Herbstmeister aus Duisburg (37 Punkte) trifft zum Hinrundenfinale auf den Tabellenfünften (31 Punkte). Der MSV fährt am Samstag auf Wunsch der Mannschaft mit dem Zug nach München. (kew)

Das Spiel im Live-Ticker: