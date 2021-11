Live! MSV Duisburg kassiert Ausgleich bei 1860 München

München Der MSV Duisburg könnte im Spiel bei 1860 München die Abstiegszone verlassen. Beide Teams stehen unter Druck. Die Partie im Live-Ticker.

Krisenduell im Stadion an der Grünwalder Straße: Der TSV 1860 München spielt an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den MSV Duisburg. Die Zebras befinden sich mit 16 Punkten als Tabellen-17. auf einem Abstiegsrang. Nur einen Zähler mehr haben die Löwen, die eigentlich in dieser Drittliga-Saison um den Aufstieg mitspielen wollten.

Zwei Duisburger Stammkräfte fehlen gelbgesperrt; Linksverteidiger Niko Bretschneider und Mittelfeldmann Kolja Pusch. Rolf Feltscher rückt von der rechten auf die linke Abwehrseite, die andere Außenposition besetzt Vincent Gembalies. Niclas Stierlin gehört im Mittelfeld zur Startelf.

500 MSV-Fans in München

Das Spiel ist mit 15.000 Zuschauern ausverkauft. Es gilt die 2G-Regel. Die verschärften Corona-Bestimmungen in Bayern gelten erst in der kommenden Woche. Rund 500 Fans unterstützen die Zebras. Die Münchener Fanszene kündigte derweil an, dem Spiel fernzubleiben. So dürften dann doch einige Plätze frei bleiben. (fs)

Die Startaufstellungen:

München: Hiller - Deichmann, Belkahia, Salger, Steinhart - Wein, Dressel - Lex, Bär, Biankadi - Mölders

Duisburg: Weinkauf - Gembalies, Fleckstein, Steurer, Feltscher - Bakalorz, Stierlin, Stoppelkamp - Frey - Bouhaddouz, Ademi

Tore: 0:1 Bouhaddouz (10.), 1:1 Steinhart (16., Foulelfmeter)

Hier geht es zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg