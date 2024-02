Live! Überrascht der MSV Duisburg gegen Jahn Regensburg?

Duisburg. Der abstiegsbedrohte MSV Duisburg tritt gegen Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg an. Die Meidericher sind klarer Außenseiter.

Der MSV Duisburg befindet sich in der 3. Liga weiter in akuter Abstiegsnot: Sieben Punkte beträgt der Rückstand des Tabellenvorletzten auf das rettende Ufer, das glückliche 2:2 beim SSV Ulm war aber immerhin ein kleines Meidericher Lebenszeichen. An diesem Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) steht die Mannschaft von Trainer Boris Schommers vor ein denkbar schwierigen Herausforderung: Jahn Regensburg ist zu Gast in der MSV-Arena, der Spitzenreiter hat in dieser Saison bisher nur einmal auswärts verloren.

Hier geht es zum Live-Ticker

„Es ist eine große Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Wir können für uns was gewinnen“, sagte Schommers. „Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Keiner rechnet sowieso damit, dass wir hier zu Hause einen Punkt oder irgendwas holen.“ Nur einen Zähler aus drei Spielen holte der MSV nach der Winterpause. Eine abstiegsreife Ausbeute in der bedrohlichen Duisburger Lage.

MSV ohne Zenga und mit Jander

Der am letzten Tag der Winter-Transferperiode verpflichtete Mittelfeldspieler Erik Zenga (31) steht gegen Regensburg noch nicht im MSV-Kader. Er absolvierte am 20. Mai sein letztes Pflichtspiel, dem zuletzt vereinslosen ehemaligen Sandhäuser fehlt noch die Wettkampfpraxis. Caspar Jander (20) indes zählt weiter zum Aufgebot der Zebras, weil ein möglicher früherer Transfer zum 1. FC Nürnberg nicht zustande kam. Das Mittelfeldtalent wird also erst im Sommer zu dem Zweitligisten wechseln. Gegen Regensburg soll Jander wieder für wichtige Impulse sorgen.

Schommers kennt die Qualitäten des Gegners. „Das ist eine körperlich sehr starke Mannschaft. Sie haben einen klaren Spielplan und viel Wucht im Spiel. Sie verteidigen klasse, auch im Kollektiv. Sie lassen wenige Möglichkeiten zu. Vorne erzielen sie mit ihrer Wucht viele Tore“, sagte der 45-Jährige. Zugleich zeigte sich der Duisburger Trainer allerdings zuversichtlich: „Wir haben den Glauben, dass wir das packen.“

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg