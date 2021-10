Live! MSV Duisburg führt 5:0 bei Debüt von Hagen Schmidt

Krefeld. Der MSV Duisburg tritt im Niederrheinpokal gegen Hellas Krefeld an - und hofft auf den ersten Pflichtspielsieg seit rund drei Wochen.

Der MSV Duisburg trifft in der zweiten Runde des Niederrheinpokals auf den A-Kreisligisten FC Hellas Krefeld. Im PCC-Stadion in Homberg gibt der neue MSV-Trainer Hagen Schmidt sein Debüt an der Seitenlinie. Er wird hoffen, den ersten Duisburger Pflichtspielsieg seit rund drei Wochen einzufahren.

Der letzte Erfolg gelang ebenfalls im PCC-Stadion: In der ersten Runde des Niederrheinpokals bezwang Duisburg, damals noch unter Trainer Pavel Dotchev, den A-Kreisligisten Rheinland Hamborn mit 5:0.

