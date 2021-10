Live! Drittliga-Debüt von Hagen Schmidt beim MSV Duisburg

Duisburg. Trainer Hagen Schmidt soll den MSV Duisburg aus der Krise führen. Gelingt ein erster Schritt gegen Kaiserslautern? Die Partie im Live-Ticker.

Hagen Schmidt soll beim MSV Duisburg die Wende einleiten. Am Montagabend (19 Uhr) steht der 51-Jährige erstmals bei den Zebras in einem Drittliga-Spiel an der Seitenlinie. Der MSV empfängt als Tabellen-18. den 1. FC Kaiserslautern, der Rang sieben belegt.

Der am vergangenen Montag als Nachfolger des entlassenen Pavel Dotchev verpflichtete Schmidt trainierte zuletzt die U17 von Borussia Mönchengladbach. Nun will er die Duisburger aus der Krise führen. "Wir wollen mit viel Herz und Optimismus in das Spiel gehen. Ich hoffe, dass die Spieler das aufsaugen und umsetzen. Wir sind da auch auf einem guten Weg", sagte Schmidt.

Seine Mannschaft soll nach zuletzt drei Niederlagen in Serie vor allem in der Abwehr sicherer agieren. "Wir müssen in der Defensive stabiler werden", forderte Schmidt, der aber auch betonte: "Wir werden uns nicht hinten reinstellen. Das ist nicht meine Spielweise."

Hier geht es zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg