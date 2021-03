Live! 2:0! Köln erhöht Führung gegen den MSV

Köln. MSV-Trainer Pavel Dotchev kehrt beim Spiel gegen Viktoria Köln mit Duisburg an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Live-Ticker.

Pavel Dotchev kehrt an seine - noch nicht so alte - Wirkungsstätte zurück. Der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg will mit seinem neuen Team beim FC Viktoria Köln, bei dem er noch im Januar in der Verantwortung stand, auftrumpfen. Der Bulgare nimmt in seiner Startelf vier Änderungen vor. Pepic, Bitter, Krempicki und Tomic sind neu im Team. Dafür sind Engin, Sauer, Kamavuaka und der verletzte Palacios nicht dabei. (DR)

