Live-Ticker Live! Der MSV will in Bayreuth seine Sieglosserie beenden

Bayreuth. Ein Sieg bei der abstiegsbedrohten SpVgg Bayreuth würde die Stimmungslage beim MSV Duisburg deutlich aufhellen. Das Spiel im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg hat in seiner Geschichte erst zweimal bei der Spielvereinigung Bayreuth gespielt und jeweils 1:2 verloren. Das war 1986 und 1990 in der 2. Bundesliga. Auch vor diesem Hintergrund darf es aus Duisburger Sicht beim Auswärtsspiel (14 Uhr/Bayrischer Rundfunk und Magenta) gerne einen Erfolg geben. „Wir wären einfach mal wieder dran, dreifach zu punkten“, will MSV-Trainer Torsten Ziegner die aktuelle Sieglos-Serie beenden.

SpVgg Bayeuth gegen MSV Duisburg. Hier geht es zum Live-Ticker

Allerdings steht der Gegner unter Druck: Bayreuth muss dringend punkten, um den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden. Dem MSV, dem ein Sieg ebenfalls helfen könnte, um die Abstiegsgefahr endgültig zu bannen, muss allerdings auf einige Spieler verzichten. Weiterhin nicht mit von der Partie ist Kapitän Moritz Stoppelkamp (Adduktorenbeschwerden). Zudem fallen auch weiter die Stürmer Chinedu Ekene und Phillip König, die in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren könnten, aus. Für Mittelfeldspieler Hamza Anhari (Bänderverletzung im Sprunggelenk) ist die Saison derweil bereits beendet. (fs)

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg