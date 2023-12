Live! MSV Duisburg führt gegen Freiburg II mit 2:0

Duisburg. Am letzten Drittligaspieltag des Jahres hat der MSV Duisburg das Schlusslicht SC Freiburg II zu Gast. Die Partie ab 19 Uhr im Ticker.

Es könnte ein richtungsweisendes Duell für den MSV Duisburg werden: Gegen das Tabellenschlusslicht der 3. Liga muss der Vorletzte dringend punkten, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze vor der Winterpause nicht noch weiter zu verlieren.

MSV-Trainer Boris Schommers will den Gegner dennoch „den nötigen Respekt entgegenbringen.“ Einige Niederlagen der Freiburger seien knapp ausgefallen. Und auch die Pleite der Duisburger am vergangenen Spieltag gegen Dynamo Dresden macht Schommers Mut: Der Trainer will die „gute Leistung aus dem Dresden-Spiel“ bestätigt sehen. Er weiß aber auch: Bleibt der Sieg aus, ist es um eine positive weihnachtliche Stimmung schlecht bestellt.

MSV Duisburg gegen den SC Freiburg II im Live-Ticker:

