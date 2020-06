Karweina rettet dem MSV einen Punkt - Sorge um Stoppelkamp

Sinan Karweina (l.) dreht zum Jubel ab - sein Treffer in der 92. Minute sicherte dem MSV Duisburg das Unentschieden gegen Würzburg.

Duisburg. Sinan Karweina sichert dem MSV Duisburg mit seinem späten Treffer das 1:1. Kapitän Stoppelkamp muss mit Oberschenkelverletzung früh raus.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit rettete Sinan Karweina dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg einen Punkt. Der eingewechselte Stürmer traf zum 1:1. Der MSV kam somit gegen den FC Würzburger Kickers beim 1:1 (0:1) mit einem blauen Auge davon. Allerdings gibt es einen dicken Wermutstropfen: Kapitän Moritz Stoppelkamp schied früh mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Beim MSV kehrte Linksverteidiger Arne Sicker nach auskurierter Oberschenkel-Zerrung in die Startelf zurück. Migel-Max Schmeling saß demnach auf der Bank. Mittelfeldspieler Tim Albutat war angeschlagen, für ihn rückte kurz vor Spielbeginn Lukas Scepanik in den Kader. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hatte Albutat ohnehin bereits nur für die Bank vorgesehen. Lukas Daschner spielte diesmal von Beginn an.

Trainer Torsten Lieberknecht setzte erneut auf eine Fünferkette in der Defensive. Yassin Ben Balla sielte auf der Sechs. Als Sturmspitze agierte Vincent Vermeij vor der offensiven Mittelfeld-Dreierkette.

MSV-Schreckmoment in Minute 27

Würzburg verbuchte die erste Torchance im Spiel. Die MSV-Abwehrreihe wackelte in der zweiten Minute, Dominic Baumann kam zum Abschluss, doch MSV-Torwart Leo Weinkauf war auf dem Posten. In der elften Minute setzte Duisburg mit Leroy-Jacques Mickels ein erstes Signal. Sein Schuss aus 17 Metern wurde zur Ecke abgefälscht. Im Anschluss an den Eckball kam Vincent Vermeij zum Kopfball, verzog aber deutlich. In der 21. Minute passte die Zuordnung in der Duisburger Abwehr erneut nicht. Dominic Baumann verfehlte das Tor nur knapp.

In der 27. Minute dann der Schreckmoment für den MSV. Moritz Stoppelkamp ging zu Boden, der Routinier wusste sofort, dass etwas passiert war. Er zog die Kapitänsbinde ab und humpelte vom Feld. Erste Diagnose: Der Mittelfeldspieler zog sich eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu. Näheres werden Untersuchungen ergeben. Sein Einsatz am Mittwoch im Spiel beim KFC Uerdingen in Düsseldorf dürfte unwahrscheinlich sein.

Unter dem Eindruck der Verletzung ihres Kapitäns hatten die Duisburger Probleme, das Spiel zu kontrollieren. Würzburg gab den Ton an und verbuchte die besseren Chancen. In der 36. Minute rettete Weinkauf mit einer Glanztat bei einem Kopfball von Niklas Hoffmann aus kurzer Distanz. In der 44. Minute zappelte der Ball im Duisburger Netz. Robert Herrmann traf, Schiedsrichter Justus Zorn entschied auf Tor, nahm seine Entscheidung aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten Jörn Schäfer wieder zurück. Herrmann hatte den Ball vor seinem Abschluss mit der Hand gespielt. Eine richtige Entscheidung.

Torchancen beim MSV lange Mangelware

Die Franken mussten sich aber nicht lange grämen. In der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Hendrik Hansen in Anschluss an einen Freistoß zum 0:1 ein.

Zum Seitenwechsel kam Matthias Rahn für Arnold Budimbu ins Team. Budimbu hatte nicht seinen besten Tag erwischt und zudem kurz vor der Pause auch einen Schlag abbekommen. Rahn spielte in der Innenverteidigung, Lukas Boeder wechselte auf die rechte Außenbahn.

Torchancen waren in der Folgezeit Mangelware. Würzburg stand kompakt, der MSV hatte Schwierigkeiten, sich Chancen zu erspielen. In der 68. Minute stellte Torsten Lieberknecht um. Innenverteidiger Vincent Gembalies verließ das Feld, dafür kam mit Sinan Karweina ein Stürmer. Lucas Scepanik kam zudem für Lukas Daschner.

Karweine reagiert schnell und trifft

In der 73. Minute brachte Matthias Rahn seinen Torwart mit einem ungenauen Rückpass in Verlegenheit, aber Leo Weinkauf kam gegen Fabio Kauf im letzten Moment noch an den Ball. Die Gäste monierten ein Foul gegen Kaufmann, der Schiedsrichter ließ jedoch berechtigter Weise weiterspielen.

In der 80. Minute setzte sich Leroy-Jacques Mickels auf der rechten Seite durch. Er setzte Sinan Karweina in Szene, der jedoch aus 18 Metern verzog. Der MSV erhöhte den Druck. Connor Krempicki (85.) und Leroy-Jacques Mickels (89.) scheiterten mit Gewaltschüssen nur knapp. In der zweiten Minute der Nachspielzeit durften die Zebras dann aber jubeln. Kickers-Keeper Vincent Müller klärte nach einer Boeder-Flanke unsauber, Karweina reagierte schnell und traf zum Ausgleich.

Am Mittwoch gegen Uerdingen

Im Gegenzug hätte Würzburg beinahe noch zurückgeschlagen. Patrick Sontheimer zog aus 2 Metern ab. Leo Weinkauf war schon auf dem Weg in die falsche Ecke, konnte aber noch per Fußabwehr retten.

Der MSV Duisburg ist nun wieder am Mittwoch, 17. Juni, beim KFC Uerdingen am Ball. Anstoß in Düsseldorf ist um 20.30 Uhr.

