Julian Hettwer: Der Ex-Duisburger startet durch

Duisburg/Dortmund Der MSV Duisburg verlor im Sommer mit Julian Hettwer Durchschlagskraft in der Offensive. In Dortmund blüht der 20-Jährige auf.

Für Julian Hettwer kassierte Fußball-Drittligist MSV Duisburg im Sommer eine sechsstellige Ablösesumme, musste den Wechsel des Flügelspielers danach aber teuer bezahlen. Die Zebras verloren mit Ex-Kapitän Moritz Stoppelkamp (jetzt Rot-Weiß Oberhausen) und Julian Hettwer geballte Offensivkraft. Diese Personalien gelten im Nachhinein als verhängnisvolle Fehlentscheidungen des ehemaligen Managements. Hettwer startet bei Borussia Dortmund II derweil durch. In der Winter-Rangliste des Fachblatts Kicker steht der frühere Duisburger in der Kategorie „Herausragend“ bei den offensiven Außenspielern auf Platz drei.

Bester Scorer des BVB II

Für die U 23 von Borussia Dortmund erzielte Julian Hettwer in dieser Saison in 18 Partien sechs Treffer und sieben Assists. Damit ist der gebürtige Bochumer der beste Scorer des Tabellenzehnten der 3. Liga. Hettwer, der von 2018 bis 2023 für den MSV am Ball war und schon als 15-Jähriger unter Ex-Trainer Torsten Lieberknecht am Profi-Trainingslager in Portugal teilnahm, will sich auf seiner persönlichen Hinrundenbilanz nicht ausruhen. Im Gespräch mit dem Kicker sagte der 20-Jährige: „Es hätten noch mehr Tore sein können. Ich habe ein paar Chancen vergeben, zum Beispiel ausgerechnet gegen Duisburg, als mir der Lupfer vom Fuß rutscht und ich einfach nur am Torhüter vorbeilaufen muss. Das sind einfache Dinger. Ich hoffe, dass die in der Rückrunde im Netz zappeln.“

Auf den MSV trifft Hettwer erst am Sonntag, 3. März, im Auswärtsspiel in der Schauinslandreisen-Arena. Der Offensivmann hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn die Zebras dann in ruhigerem Fahrwasser unterwegs wären. Im Kicker-Gespräch machte Hettwer deutlich, dass sein alter Verein ihm immer noch am Herzen liegt: „Ich fiebere noch komplett mit dem MSV und schaue mir jedes Spiel an, wenn ich gerade nicht selbst auf dem Platz stehe.“ Dazu besteht am Samstag schon Gelegenheit. Der MSV ist um 16.30 Uhr bei 1860 München am Ball. Hettwer spielt mit dem BVB II erst am Sonntag beim SC Freiburg II.

