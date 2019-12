Unterhaching mit großer Geste gegenüber dem MSV Duisburg

Die SpVgg Unterhaching hat schon vor dem Anpfiff der Partie gegen den MSV Duisburg gepunktet – und es ist nicht nur in den Augen der Zebra-Fans ein „Big Point“. Der Fußball-Drittligist bot dem MSV an, am Sonntag vor der Partie eine Gedenkminute für die am vergangenen Montag im Alter von 74 Jahren verstorbene Zebra-Legende Detlef Pirsig abzuhalten.

„Das ist eine tolle Geste“, reagierte der MSV auf seiner Facebookseite. In der heimischen Arena hätten die Zebras erst am 25. Januar im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt 04 an Pirsig erinnern können. Am Sonntag wird die Mannschaft überdies mit Trauerflor auflaufen.

Vincent Gembalies trainiert wieder

Lukas Boeder wird dann nicht mit von der Partie sein. Der Innenverteidiger, der bereits die letzten beiden Spiele aufgrund eines Infektes verpasste, hat von den Ärzten noch kein grünes Licht erhalten, auf den Trainingsplatz zurückzukehren. Sein Abwehrkollege Vincent Gembalies, ist da schon einen Schritt weiter. Er absolvierte am Donnerstag ein leichtes Programm, für ein Comeback am Sonntag dürfte es aber noch nicht reichen.

Ein Thema für die Innenverteidigung ist mittlerweile auch wieder Marvin Compper. Der 34-Jährige gehörte schon am vergangenen Sonntag dem Kader an. Allerdings erlitt der Routinier, der an einem Muskelfaserriss in der linken Wade laborierte, in den letzten Wochen schon zweimal Rückschläge. Somit dürfte die sportliche Leitung mit einem Comeback des Ex-Nationalspielers sehr sensibel umgehen.

Mittelfeldspieler Max Jansen, der zuletzt mit einer starken Prellung ausgefallen war, ist wieder an Bord und steht am Sonntag zur Verfügung.

Dass die Mannschaft in den letzten Wochen personelle Ausfälle immer wieder kompensieren konnte, führt Tim Albutat auch auf einen guten Teamgeist zurück. „Die jungen Spieler übernehmen Verantwortung und machen das gut“, sagt der Mittelfeldspieler. Albutat will sich nicht auf der Herbstmeisterschaft ausruhen: „Wir brauchen weiterhin Punkte. Wir wollen uns oben etablieren und den Vorsprung ausbauen, falls die Konkurrenten patzen sollten.“

Rafati kritisiert Schiedsrichter-Entscheidungen

Noch ein Nachschlag zum letzten Spiel gegen den FC Bayern München II: Im Portal „liga3-online.de“ äußert sich Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati wöchentlich zu strittigen Szenen in der 3. Liga. Hier kommt der Unparteiische Asmir Osmanagic aus Stuttgart schlecht weg.

Zur Szene, die zur roten Karte gegen Torwarttrainer Sven Beuckert führte, sagt Rafati: „Dieser Bodycheck von Richards gegen Mickels ist nur gegen den Gegenspieler gerichtet und hat nichts mit Kampf um den Ball zu tun. Hierfür muss es einen Freistoß und die gelbe Karte gegen Richards geben.“

Auch beim Elfmeter für die Bayern lag der Schiri in Rafatis Augen falsch: „Singh läuft in den Strafraum von Duisburg, lässt sich ohne Berührung fallen und der Schiedsrichter fällt darauf rein. Das ist eine klare Schwalbe, sodass es einen Freistoß für Duisburg und eine gelbe Karte gegen Singh hätte geben müssen.“