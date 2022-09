Fifa 23: Viel Bronze beim MSV Duisburg - einer sticht heraus

Nach schwieriger Vorsaison sind die Spielerbewertungen beim MSV Duisburg in Fifa 23 eher bescheiden. Doch einer ist im Ligavergleich vorne dabei.

Auch wenn der Kader des MSV Duisburg in der Fußballsimulation Fifa 23 eher zum Drittliga-Durchschnitt zählt, stechen zwei sprintstarke Offensivakteure hinaus. Beide zählen innerhalb des Videospiels zu den schnellsten Spielern der Dritten Liga.

MSV Duisburg in Fifa 23: Ajani zählt zu den Schnellsten der Liga

Konkret belegt die Spitzenposition im MSV-Kader Marvin Ajani. Auf der rechten Seite ist er flexibel einsetzbar und stellt mit einem Tempo-Wert von 91 viele gestandene Erstligaprofis in den Schatten. Mit einem Physiswert von 76 ist er zudem verhältnismäßig robust, was ihn in einem Bronze- oder Drittligateam zu einer interessanten Alternative macht. Sein Gesamtrating liegt bei 64.

Ligaweit ist nur Dynamo Dresdens Christian Conteh mit einem Tempowert von 93 schneller. Viktoria Kölns Simon Stehle und Justin Nijnmah von Borussia Dortmund II liegen mit ihrem Temporating von 91, gemeinsam mit Ajani, knapp dahinter. Zum Vergleich: Der schnellste Spieler von Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen ist Kevin Holzweiler. Er hat einen Tempowert von 86.

Den übertrifft auch Julian Hettwer. Mit seinem 87er-Tempowert ist er das zweitschnellste Zebra. Insgesamt hat Spielentwickler EA Sports das Sturmtalent mit einer 61er-Bronzekarte bedacht.

Auf Platz drei folgt Vincent Gembalies, der mit einem 79er-Tempowert schon abfällt. Für einen Innenverteidiger ist das jedoch wiederum ein gutes Rating, da Angreifer im Allgemeinen höhere Tempowerte bekommen. Auch die 78 bei Physis kommen mit Blick auf seine 61er-Bronzekarte wirklich stark daher.

MSV Duisburg: Mai ist körperstark, aber sehr langsam

Gemeinsam mit Sebastian Mai könnte Gembalies ein Innenverteidiger-Duo der Gegensätze bilden. Mai ist mit seinem 82er-Wert bei Physis zwar noch etwas körperstärker, dafür aber viel langsamer als Gembalies. Mit 43 bei Tempo sieht EA Sports ihn gar als den langsamsten aller MSV-Spieler.

Nur knapp davor liegt Marvin Knoll, der mit seinem 48er-Tempowert im Spiel auch weit unter dem Durchschnitt liegt. Sturm-Neuzugang Benjamin Girth hat ein Temporating von 57 und ist damit das drittlangsamste Zebra.

Beim MSV Duisburg sind Bronzekarten interessanter als silberne

Für alle MSV-Fans, die einen oder mehrere Duisburger in ihre Mannschaft integrieren möchten, sind ohnehin eher die Bronzekarten interessant. Silber-Keeper Vincent Müller (67) ist im ligaweiten Vergleich durchschnittlich, die anderen Silberkarten Moritz Stoppelkamp (67), Mai (67) Aziz Bouhaddouz (66) und Kolja Pusch (65) sind allesamt zu langsam.

In Bronzeteams wäre Ajani mit seinem Tempo und seiner Physis dagegen eine spannende Wahl für die rechte Seite. Der bereits erwähnte Gemablies und Marvin Senger könnten zudem ein passables Innenverteidiger-Pärchen aus den Reihen des MSV Duisburg bilden. Vielleicht dann ja doch mit Müller im Tor.

