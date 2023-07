Ex-Duisburger Julian Hettwer mit Doppelpack für Dortmund

Duisburg. Der Ex-Duisburger Julian Hettwer feiert bei Borussia Dortmund II mit zwei Treffern einen Einstand nach Maß.

Da kommt bei Anhängern des MSV Duisburg jetzt schon Wehmut auf. Julian Hettwer, der vom Meidericher Fußball-Drittligisten zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund II gewechselt ist, feierte beim BVB einen Auftakt nach Maß. Im Testspiel beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles aus Deventer erzielte der 20-Jährige als Einwechselspieler beide Treffer zum 2:0-Sieg der Dortmunder.

Julian Hettwer kam im Test zur zweiten Halbzeit ins Spiel. Kurios: Da bei den Dortmundern zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung standen, hatten sich die Verantwortlichen des BVB und von Go Ahead Eagles darauf verständigt, in der zweiten Halbzeit nur 30 Minuten zu spielen.

Für Julian Hettwer war es ein gelungener Einstand bei seinem neuen Verein. Der Ex-Duisburger traf in der 58. und in der 66. Minute für die Dortmunder ins Schwarze. BVB-Trainer Jan Zimmermann freute sich insgesamt über eine gelungene Generalprobe seines Teams – auch wenn am Ende 15 Minuten auf der Uhr fehlten. „Das war eine taktisch sehr gute Leistung von den Jungs. Auch was Teamgeist und Laufbereitschaft angeht, haben wir das heute echt stark gemacht. Auch wenn uns heute erneut einige Spieler nicht zur Verfügung gestanden haben, waren wir bei einem sehr starken Gegner zu null erfolgreich“, so Zimmermann.

Hettwer trifft im Oktober auf den MSV Duisburg

Die U 23 des BVB startet am Samstag bei Preußen Münster (14 Uhr) in die Saison. Zum Wiedersehen mit Julian Hettwer kommt es für den MSV Duisburg am neunten Spieltag im Auswärtsspiel gegen den BVB II. Das Spiel ist noch nicht termingenau angesetzt. Im Rahmen einer englischen Woche spielt die 3. Liga am Dienstag, 3. Oktober, und am Mittwoch, 4. Oktober.

Julian Hettwer ist beim MSV Duisburg nicht mehr an Bord, ein weiterer Neuzugang war am Montag noch nicht in Sicht. Bei der Suche steht auch die Geschwindigkeit der potenziellen Kandidaten im Fokus. Vor allem in dieser Hinsicht hat Julian Hettwer mit seinem Wechsel beim MSV Duisburg eine schmerzliche Lücke hinterlassen.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg