Ex-Duisburger Daschner verletzt sich im Training schwer

Hamburg/Duisburg Der Duisburger Lukas Daschner wird auf unbestimmte Zeit nicht für den FC St. Pauli auflaufen. Der ehemalige MSV-Spieler verletzte sich am Knie.

Eigentlich sollte die neue Saison die Spielzeit von Lukas Daschner werden. Nach vielen Einsätzen als Joker wollte sich der 22-jährige Duisburger beim Fußball-Zweitilgisten FC St. Pauli für die Startelf empfehlen. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen, denn der langjährige MSV-Spieler verletzte sich im Training am Montag schwer am Knie.

Im Training der Reservisten kam es in einer eigentlich unscheinbar wirkenden Szene zu der verhängnisvollen Verletzung von Daschner. Dem Offensivakteur, der bis 2020 noch für den MSV Duisburg spielte, sprang die Kniescheibe im linken Knie heraus. Das Knie wurde anschließend schnell behandelt. Eine genaue Diagnose steht derweil noch aus. Die Trainingseinheit wurde nach den dramatischen Szene abgebrochen.

Als Joker fast zum Matchwinner

In der Vorbereitung auf die gerade begonnene Spielzeit in der 2. Bundesliga hatte Daschner einen guten Eindruck hinterlassen. Beim 0:0 im Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue wurde der gebürtige Duisburger in der 55. Minute eingewechselt, ließ aber in der 84. Spielminute die große Gelegenheit auf den Siegtreffer ungenutzt.

Lukas #Daschner hat sich heute im Training am Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht noch aus.



Gute Besserung und komm schnell wieder zurück, Daschi! ✊🏻#fcsp pic.twitter.com/VyzyOjSYvk — FC St. Pauli (@fcstpauli) August 2, 2021

Während seiner Zeit beim MSV Duisburg konnte Daschner vor allem in seiner letzten Spielzeit im Trikot der Zebras überzeugen. In der 3. Liga-Saison 19/20 erzielte der Offensivspieler in 34 Spielen elf Treffer und legte weitere fünf auf. (frodo)

