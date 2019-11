Das ist bitter für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg! Moritz Stoppelkamp fällt für die Partie am Montagabend gegen Viktoria Köln (19 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) aus. Der Mannschaftskapitän liegt mit einem Magen-Darm-Virus flach.

Somit muss MSV-Trainer Torsten Lieberknecht den herausragenden Spieler der 3. Liga ersetzen. Stoppelkamp führt gemeinsam mit dem Kölner Albert Bunjaku mit elf Toren die Torjägerliste an. Somit fällt auch das Duell der Toptorjäger aus. Bunjaku hat nun die Chance, sich abzusetzen.

Das will die Duisburger Abwehr verhindern – aber ohne Marvin Compper. Der Innenverteidiger gehört mit Wadenbeschwerden nicht dem Kader an. Auch Mittelfeldspieler Max Jansen, der an einer Wadenprellung laboriert, konnte den Wettlauf mit der Zeit nicht gewinnen und fällt somit für die Partie gegen Köln aus.