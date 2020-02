Ein verschenkter Sonntag für den MSV Duisburg in Zwickau

Ohne Stoppel nur Gehoppel: Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg verlor ohne Not vor 4369 Zuschauern das Gastspiel beim FSV Zwickau mit 0:1 (0:0). Der gesperrte Kapitän Moritz Stoppelkamp fehlte den Meiderichern und damit mangelte es an Ideen, Schlagkraft und Torgefahr. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht schoss die Chance, sich in der Tabelle von Konkurrenz abzusetzen, in den böigen Wind. MSV-Präsident Ingo Wald sprach von einem „verschenkten Spieltag“ und fügte hinzu: „Alle haben für uns gespielt. Nur wir haben nicht für uns gespielt.“

Ingolstadt (0:1 gegen Uerdingen) und Unterhaching (1:1 gegen Viktoria Köln) und sogar Waldhof Mannheim (1:1 gegen Jena) ließen Punkte liegen. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht sah seine junge Mannschaft durch die Fehler der Konkurrenz „in einer mentalen Stresssituation“. Er hätte sich weniger „innere Bereitschaft, dafür mehr Kühlheit“ gewünscht. Anders gesagt: Die Zebras konnten ihr Glück nicht fassen und ließen es deshalb fahrig durch die Hände gleiten.

Der frühere Duisburger Wegkamp trifft

Der Treffer des Tages fiel für eine Mannschaft mit Abstiegssorgen in der 60. Minute nach einer Ecke. Dass die Kugel überhaupt auf diesen ruhenden Punkt an der Torauslinie kam, war schon unnötig. Bei eigenem Ballbesitz verrutschte Jo­shua Bitter die Gelegenheit zur eleganten Klärung. Torhüter Leo Weinkauf tauchte dann am Ball vorbei. Arne Sicker, den Lieberknecht als besten Mann seiner Elf gesehen hatte, war nicht aufmerksam. Der Ex-Duisburger Gerrit Wegkamp köpfte die Kugel über die Linie.

Arnold Budimbu (rechts) stand etwas überraschend in der Startaufstellung. Foto: firo Sportphoto/ PICTURE POINT / Gabor Krieg / firo Sportphoto PICTURE POINT / Gabor Krieg

Dabei blieb es, weil FSV-Keeper Johannes Brinkies gegen den eingewechselten Leroy-Jacques Mickels zweimal stark parierte: Zunächst wehrte der Torhüter einen Schuss aufs kurze Eck ab (81.), dann wischte er einen Schuss aus dem Winkel (90.). Die nachfolgende Ecke brachte nichts. Weil Ecken und Standards ohnehin zum Bierholen sind. Da kann man mehr können.

Dem MSV fehlte der Ausweg, über eine Standardsituation Dellen im Spiel auszubeulen. Lukas Boeder sah die Partie so: „Wir hätten mehr unseren Fußball durchdrücken müssen.“ Druckvoll aber waren die Zebras lediglich in den ersten 20 Minuten. Arnold Budimbu kam nach 41 Sekunden zum Abschluss. Seinem Schuss fehlte aber jede Wucht. Ein paar Mal mehr verschaffte sich der Gast im Stile eines Favoriten Zugang zum Strafraum. Der finale Pass und der entschlossene Schuss glückten weder Joshua Bitter (6.) noch Ahmet Engin bei einem Freistoß aus 17 Metern (8.) noch dem mit seiner Form ringenden Lukas Daschner (20. und 24.).

Daschner ohne Spielglück

Zwickau nutzte die Schwäche. nicht um wirklich gut zu kicken. Was den Hausherren aber mit Einsatzwillen gelang: Sie vermochten den hohen Favoriten auf ihr Niveau herunterzuziehen. Der MSV grübelte über einer Spielidee, während die Hausherren entdeckten, dass es auch einen anderen Strafraum als den eigenen gab. Die Teams waren auf Augenhöhe, denn der MSV hatte sich freundlich gebückt.

Nach dem Wechsel hoffte Co-Trainer Darius Scholtysik beim Fernsehinterview auf den Rückenwind. Pustekuchen! Etwas mehr Zugluft bescherten nicht die Böen, sondern die Einwechslung von Mickels, Connor Krempicki und Lukas Scepanik. Orkanartig war das alles jedoch nicht. Torsten Lieberknecht wollte nicht spekulieren, ob seine Mannschaft mit einem Moritz Stoppelkamp klügere Lösungen gefunden hätte. Er tat es dann aber doch: „Er ist ein Spieler, der dem Gegner weh tut und es damit einfacher macht, so ein Spiel zu gewinnen.“

MSV-Stürmer Vincent Vermeij (links) kommt hier einen Schritt zu spät. Foto: firo Sportphoto/ PICTURE POINT / Gabor Krieg / firo Sportphoto PICTURE POINT / Gabor Krieg

Ein kleiner Rückblick zur Hinrunde: Auch da ging Zwickau nach der Pause mit 1:0 in Führung. Moritz Stoppelkamp drehte mit zwei Toren gemeinsam mit Lukas Daschner die Begegnung. „Er kann den Unterschied machen“, sagte Lieberknecht deshalb durch Tatsachen bestens belegt. Connor Krempicki bekannte ebenfalls: „Er hat uns schon sehr gefehlt.“ Lukas Daschner, der die Zentrale im Mittelfeld besetzte, mangelt es weiter an Spielglück. Fast alle wirkungsvollen Aktionen gingen von Ahmet Engin aus. Aber ihm wollte der finale Abschluss nicht gelingen. Da konnte Vincent Vermeij ganz vorne so viel laufen und springen. Niemand lieferte gescheit zu. Mit den Worten von Torsten Lieberknecht: „Wenn wir miteinander besser Fußball gespielt hätten, dann hätten wir das Spiel nicht verloren.“

Ohne gute Nachricht soll der verschenkte Sonntag nicht vergehen: Krempicki, der sich in Mannheim im August einen Fußbruch zuzog, kam erstmals für 20 Minuten zum Einsatz. „Jeder hat gesehen, dass ich wieder fit bin“, sagte der Mittelfeldmann. Für das Rückspiel gegen Mannheim am Samstag wünscht er sich „drei Punkte und für mich ein bisschen mehr Spielzeit.“