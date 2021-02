Dritter Sieg in Folge - MSV Duisburg verlässt Abstiegsplätze

Lotte. Der MSV Duisburg hat die Abstiegsplätze der 3. Liga verlassen. Die Zebras setzten sich in Lotte gegen Gastgeber KFC Uerdingen mit 2:1 durch.

MSV-Trainer Pavel Dotchev veränderte seine Startelf gegenüber dem Unterhaching auf einer Position. Der angeschlagene Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka blieb zu Hause, für ihn rückte der Ex-Uerdinger Connor Krempicki ins Team. KFC-Trainer Stefan Krämer nahm gleich fünf Wechsel vor.

Die Uerdinger wollten von Beginn an beweisen, dass sie im Lotter Exil Herr im Haus sind. Das gelang dem KFC eindrucksvoll. Schon in der sechsten Minute gingen die Uerdinger in Führung. In Anschluss an einen Eckball köpfte Assani Lukimya zum 1:0 ein. Der KFC-Kapitän konnte ungehindert zum Abschluss kommen. Schwächen bei den Standards – auch unter dem dritten Cheftrainer besteht das Problem der Zebras weiter.

MSV Duisburg reagiert gut auf frühen Rückstand

In der elften Minute setzte Azizi Bouhaddouz mit einem Drehschuss aus 17 Metern ein erstes Duisburger Zeichen. KFC-Keeper Jurjus Hidde hatte aber keine Probleme mit dem Ball. Eine Minute später versuchte es Ahmet Engin aus der Distanz, der Torwart war mit einer Faustabwehr zur Stelle. Die Meidericher steckten den frühen Rückstand weg und setzten den KFC unter Druck. Der MSV bestimmte im Mittelfeld das Geschehen, brachte den letzten Ball aber zu selten an den Mann. In der 38. Minute machte sich Kapitän Moritz Stoppelkamp bei einem 25-Meter-Freistoß aus halbrechter Position keine Gedanken um eine Anspielposition. Der 34-Jährige schlenzte den Ball an der Mauer vorbei zum 1:1 ins Netz und erwischte dabei den Uerdinger Torwart auf dem falschen Fuß.

In der 44. Minute jubelten die Duisburger erneut – diesmal schlug Federico Palacios aus der Distanz beherzt zu. Bei einem Zuspiel von Aziz Bouhaddouz fackelte er nicht lange und traf aus 20 Metern zum 1:2. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hätte der MSV die Führung mit fremder Hilfe noch ausbauen können. Lukimya köpfte den Ball in Anschluss an eine Ecke an den eigenen Pfosten.

MSV-Torwart Leo Weinkauf in der Schlussphase zur Stelle

Nach der Pause blieb der MSV zunächst überlegen – auch deshalb dürfte KFC-Trainer Stefan Krämer zwischen der 55. und 60. Minute vier frische Leute gebracht haben. In der 59. Minute setzte sich Joshua Bitter auf der rechten Seite stark durch, seine Hereingabe fand jedoch keinen Adressaten. Nun hatte der KFC mehr vom Spiel. MSV-Coach Pavel Dotchev forderte an der Seitenlinie sauberere Pässe und mehr Spielkontrolle.

Erst in der 76. Minute verbuchte der KFC einen Hochkaräter, doch MSV-Torwart Leo Weinkauf war beim 16-Meter-DSchuss von Haktab Omar Traore auf dem Posten. In der Nachspielzeit kam der KFC noch einmal zu einem Freistoß aus 18 Metern, doch Weinkauf war beim Schuss von Pusch mit den Fäusten zur Stelle. Wenig später rettete Weinkauf gegen Grimaldi. Danach war Schluss. Der MSV feierte seinen dritten Sieg in Folge. Nun geht es für die Meidericher am Mittwoch, 3. März, 17 Uhr, mit der Nachholpartie beim 1. FC Saarbrücken weiter.

