Die Ursachen für die Krise des MSV Duisburg liegen tiefer

Duisburg. Torsten Ziegner ist beim MSV Duisburg nicht der einzige Sündenbock. Auch für einen anderen wird es nun immer enger. Ein Kommentar.

Die Fans haben gerufen. Der Vorstand hat gehandelt. Trainer Torsten Ziegner musste gehen. Man muss nicht über die Gesetze des Marktes schwafeln. Es war lange vor dem Freitag unübersehbar: So wie die Zebras kicken, steigt man ab. Das ist phasenweise ganz gut und ansehnlich. Am Ende eben nur phasenweise. So tröstet man sich, dass man es eigentlich ja kann, nur eben (noch) nicht so richtig zeigt. Bis es nicht mal mehr für ordentliche 30 Minuten reicht.