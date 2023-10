Der MSV und RWE treffen sich am 28. Oktober

Fußball DFB terminiert Spieltage: Derby MSV – RWE am 28. Oktober

Duisburg. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 13 bis 17 zeitgenau angesetzt. Darunter ist auch das Derby zwischen dem MSV und RWE.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 13 bis 17 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Das Derby gegen Rot-Weiß Essen steigt am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Die weiteren Termine: Sonntag, 5. November, 13.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim – MSV; Samstag, 11. November, 14 Uhr: MSV – FC Ingolstadt; Samstag, 25. November, 14 Uhr: SV Sandhausen – MSV; Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr: MSV – VfB Lübeck.

