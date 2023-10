DFB bestraft nach Eklat Sandhäuser Funktionäre

Sandhausen/Frankfurt. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhängt Strafen gegen den Präsidenten und den Sportchef des Duisburger Liga-Konkurrenten.

Der Deutsche Fußball-Bund hat den Eklat beim Drittliga-Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem SSV Ulm 1846, das die Gäste am Freitag, 6. Oktober, mit 2:1 gewonnen hatten, mittlerweile in Form einer Doppelverhandlung vor dem Sportgericht aufgearbeitet. SVS-Präsident Jürgen Machmeier muss eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen und erhält ein Innenraumverbot für vier Partien des Zweitliga-Absteigers. Sportdirektor Matthias Imhof ist für eine Partie gesperrt.

Wie berichtet, soll Jürgen Machmeier Schiedsrichter Florian Exner und dessen Assistenten Jonah Besong körperlich attackiert haben. Besong ist als Schiedsrichter auf dem Ticket von Eintracht Duisburg bis einschließlich in der Regionalliga im Einsatz. Der 25-Jährige wollte sich Anfrage der Redaktion nicht äußern und verwies gleichzeitig auf die offiziellen Mitteilungen, die der Deutsche Fußball-Bund zu diesem Fall veröffentlicht hatte. DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hatte mit großem Entsetzen reagiert. Es sei mit diesem Fall eine neue Dimension erreicht worden, so Fröhlich.

Der Duisburger Schiedsrichter Jonah Besong soll gestoßen worden sein. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

SVS-Chef Jürgen Machmeier hatte im Vorfeld der Verhandlung über seinen Anwalt ein Fehlverhalten eingeräumt und sich entschuldigt. Der DFB schildert die Vorgänge in den Katakomben des Stadions so: „Machmeier rempelte Schiedsrichter Exner bewusst mit der Brust gegen dessen Brust und stieß Schiedsrichterassistent Besong absichtlich leicht mit der Hüfte gegen den Bauchbereich.“

SVS-Sportdirektor Matthias Imhof soll nach der Partie Schiedsrichter Florian Exner beschimpft haben. Dafür kassierte er dann die Rote Karte und darf nun am Samstag beim Auswärtsspiel des SV Sandhausen bei der SpVgg Unterhaching nicht den Innenraum betreten.

Der MSV Duisburg ist am Samstag, 25. November, um 14 Uhr beim SV Sandhausen im Stadion am Hardtwald im Einsatz.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg